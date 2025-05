compass gehört zu den besten Arbeitgebern Deutschlands im Bereich Gesundheit und Soziales (FOTO)

Köln (ots) - compass private pflegeberatung GmbH gehört zu den besten

Arbeitgebern Deutschland 2025 im Bereich Gesundheit und Soziales. Dies wurde

erneut vom weltweit agierenden Great Place to Work® Institut bekannt gegeben.

Die Auszeichnung steht für den besonderen Einsatz bei der Gestaltung einer

vertrauensvollen und förderlichen Unternehmenskultur.



"Wir freuen uns sehr, die Auszeichnung bereits zum fünften Mal zu erhalten. Dies

zeigt, dass compass sich als Arbeitgeberin kontinuierlich für das Wohlbefinden

ihrer Mitarbeitenden einsetzt", betont Sibylle Angele, Geschäftsführerin von

compass private pflegeberatung.





Der Auswahl der besten Arbeitgeber Deutschlands liegt zum einen eine

detaillierte anonyme Befragung aller Mitarbeitenden zu zentralen

Arbeitsplatzthemen zu Grunde, wie Vertrauen in die Führungskraft, Qualität der

Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche

Entwicklungsmöglichkeiten, Gehaltszufriedenheit, Gesundheitsförderung und

Work-Life-Balance. Zum anderen stellten sich die Unternehmen einer Prüfung der

Qualität und Attraktivität ihrer Arbeitskultur durch das unabhängige Great Place

to Work® Institut. Dabei werden die Ergebnisse mit externen Vergleichswerten aus

der Great Place to Work® Datenbank verglichen. An dem Wettbewerb um den Titel

"Deutschlands Beste Arbeitgeber 2025" beteiligten sich bundesweit Unternehmen

aller Größen und Branchen. compass konnte sich hier sowohl auf Bundes- als auch

Landesebene durchsetzen.



"Die Auszeichnung als einer von Deutschlands besten Arbeitgebern 2025 ist

besonders wertvoll, da sie direkt aus den Rückmeldungen unserer Mitarbeitenden

resultiert. Dies bestätigt eindrucksvoll unsere gelebte Unternehmenskultur. Ein

herzliches Dankeschön an alle, die compass zu einem so einzigartigen

Arbeitsplatz machen!", sagt Sibylle Angele.



Das loben die Mitarbeitenden



Die Mitarbeitenden schätzen besonders die Aspekte "Respekt" und "Stolz auf die

eigene Arbeit und das Team" sowie den "Teamgeist" bei compass. Auch die

vielfältige Altersstruktur bei compass wird immer wieder hervorgehoben, welche

unterschiedliche Perspektiven auf Sachverhalte fördert und zu innovativen

Lösungsansätzen führt. Diese zentralen Werte schaffen ein positives, inklusives

Arbeitsumfeld und ein Gefühl der Zugehörigkeit, in dem sich alle Mitarbeitenden

wertgeschätzt fühlen.



"Bei compass gibt es viele Möglichkeiten sich einzubringen, sich

weiterzuentwickeln, andere Funktionen im Unternehmen zu übernehmen. Der

Zusammenhalt bei compass und das Wir-Gefühl machen compass zu etwas ganz

Besonderem", bestätigt Claudia Meyer, die bei compass in der Pflegeberatung

arbeitet.



Berufliche Möglichkeiten bei compass



In der Pflegeberatung compass werden weiterhin engagierte Mitarbeiter*innen in

ganz unterschiedlichen Berufsfeldern gesucht. Da der Anteil pflegebedürftiger

Menschen in Deutschland steigt, sind sie auf kompetente Unterstützung

angewiesen, um die bestmögliche Versorgung in ihrer individuellen Situation zu

erhalten.



Pflegefachkräfte und andere qualifizierte Fachkräfte, die bei compass anfangen,

können sich auf eine umfassende Einarbeitung in Theorie und Praxis freuen - auch

das ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur von compass. Danach

starten sie bestmöglich vorbereitet in einen abwechslungsreichen und spannenden

Arbeitsalltag. Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.compass-pflegeberatung.de/ .



Hintergrund:



Die compass private pflegeberatung GmbH berät Pflegebedürftige und deren

Angehörige telefonisch, per Videogespräch und auch zu Hause gemäß dem

gesetzlichen Anspruch aller Versicherten auf kostenfreie und neutrale

Pflegeberatung (§ 7a SGB XI sowie § 37 Abs. 3 SGB XI). Die telefonische Beratung

von compass steht allen Versicherten offen. Digitale Angebote wie das

Informationsportal pflegeberatung.de, die App "pflegecompass" sowie

Online-Pflegekurse ergänzen das Angebot für Ratsuchende.



compass ist als unabhängige Tochter des PKV-Verbandes mit circa 1.000

Mitarbeitenden bundesweit tätig. Die compass-Pflegeberater*innen beraten im

Rahmen von Telefonaktionen sowie zu den regulären Service Zeiten zu allen Fragen

rund um das Thema Pflege.



