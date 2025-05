Spitzeninvestitionen in Forschung und Bildung / Innovationskraftwerk Chemie- und Pharma-Industrie läuft auf Hochtouren

Frankfurt/Main (ots) -



- Zukunftssignal: Investitionen der Branche in Forschung steigen 2025 auf 16,5

Milliarden Euro

- Fonds der Chemischen Industrie fördert 2025 Bildung mit 14 Millionen Euro -

ein Plus von mehr als 9 Prozent gegenüber 2024

- VCI-Forderungen: Chemie-Agenda 2045 rasch anpacken, Regulierung und Bürokratie

vereinfachen, MINT-Unterricht verbessern, Attraktivität des Hochschulstandorts

Deutschland steigern

Mit einer Rekordsumme stärkt die deutsche chemisch-pharmazeutische Industrie

ihren Weg in die Zukunft: Die Investitionen der Branche in Forschung und

Entwicklung (FuE) liegen 2025 bei 16,5 Milliarden Euro prognostiziert der

Verband der Chemischen Industrie (VCI) - so viel wie nie. Über 60 Prozent der

Gelder für FuE kommen dabei aus der Pharma-Industrie.







steigen auf einen Spitzenwert: Im laufenden Jahr investiert der FCI, der in

diesem Jahr sein 75. Bestehen feiert, rund 14 Millionen Euro. Davon entfallen

rund 2 Millionen Euro auf eine Jubiläums-Förderung für Data Science im

Chemiestudium. Mit seinem Etat fördert der FCI die Grundlagenforschung, den

wissenschaftlichen Nachwuchs und den Chemieunterricht an Schulen.



"Die Chemie- und Pharmaunternehmen haben ihre Forschungsausgaben nicht auf Eis

gelegt - trotz massiver wirtschaftlicher Probleme der letzten Jahre und trotz

der nicht gerade rosigen Aussichten. Wir müssen und werden uns unsere Zukunft

wieder neu erarbeiten. Und der Fonds der Chemischen Industrie ist ein Baustein,

um die Zukunftsfähigkeit der Branche auszubauen", unterstreicht Thomas Wessel,

Vorsitzender des Forschungs- und Bildungsausschusses im VCI, das Engagement der

Branche auch in schwierigen Zeiten. Besorgt zeigt er sich aber, dass das

Wachstum der FuE-Etats in der Branche schwächer ausfalle als in anderen

Industriezweigen. Die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bremse die

Entwicklung. Um diesem Trend entgegenzuwirken, müsse der heimische

Chemie-Innovationsstandort attraktiver werden.



Wessel setzt dabei auf die Pläne der neuen Bundesregierung. Hierauf lasse sich

aufbauen, doch gleichzeitig komme es auf das Machen an. Die von den

Koalitionären angekündigte "Chemie-Agenda 2045" müsse jetzt so schnell wie

möglich skizziert, Regulierung und Bürokratie vereinfacht werden. Und chemische

Technologien aus der Materialforschung seien gleichrangig zu

Schlüsseltechnologien wie KI oder Quantentechnologien zu berücksichtigen. Wessel Seite 2 ► Seite 1 von 2





