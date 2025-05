Porsche AG - Aktie im Rampenlicht - 22.05.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Porsche AG mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -22,88 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche AG Aktie damit um -7,62 % günstiger geworden.Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -24,11 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

Porsche AG Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,62 % 1 Monat +0,89 % 3 Monate -22,88 % 1 Jahr -44,86 %

Informationen zur Porsche AG Aktie

Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,81 Mrd.EUR wert.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach der jüngsten Rally am Donnerstag Gewinne realisiert. Der Dax notierte gegen Mittag 0,8 Prozent tiefer bei 23.920 Punkten. Der MDax verlor zwei Prozent auf 29.830 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex …

Auf der Hauptversammlung vom 21. Mai wurden die Weichen für die Zukunft des Unternehmens gestellt, sowohl wirtschaftlich als auch personell. Was bedeutet das für die Aktie? Neue Strategie vorgestellt Der Vorstand stellt das Zukunftskonzept für den Stuttgarter Konzern vor. Dabei liegt der Fokus klar auf einer verbesserten Ertragslage. Das kostet zwar einmalig Geld, so der […] The post Porsche-Aktie: Zukunftsplan überrascht Anleger first appeared on sharedeals.de.

Anziehende Anleihe-Renditen in den USA haben die zinssensitiven Immobilienwerte am Donnerstag belastet. Die Angst vor steigenden Marktzinsen kommt nicht gut an, weil Immobilien zu den kapitalintensiven Branchen zählen. Der europäische Sektorindex …

Porsche AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.