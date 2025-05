Ghosting, Hürden, Bauchgefühl / Deutschlands größte doppelperspektivische Studie zur dualen Ausbildung zeigt Trendwende am Ausbildungsmarkt sowie Defizite in den Prozessen. (FOTO)

Solingen (ots) - Erstmals seit über zehn Jahren bricht der Azubi-Kandidatenmarkt

ein: Nur noch 41,7 % der Bewerbenden erhalten mehrere Ausbildungsangebote - so

wenig wie zuletzt 2014. Das ist das Ergebnis der Studie Azubi-Recruiting Trends

2025 von u-form Testsysteme. Die Situation könnten Ausbildungsbetriebe

eigentlich für sich nutzen, doch stehen dem Defizite in den Recruiting- und

Auswahlprozessen im Weg.



An der Online-Umfrage zur Studie haben in diesem Jahr 5.482 Schüler*innen,

Azubis und dual Studierende sowie 1.621 Ausbildungsverantwortliche teilgenommen.

Seit 2014 hat u-form Testsysteme Azubi-Bewerbende immer wieder danach gefragt,

wie viele Ausbildungsangebote sie erhalten haben. Bei der ersten Messung lag der

Anteil der Bewerbenden mit mindestens zwei Angeboten bei 41,7 %, der Höchststand

wurde 2019 mit 73,1 % erreicht. Bei der aktuellen Ausgabe der Studie fällt diese

Zahl wieder auf 41,7 % zurück und liegt damit erstmalig seit elf Jahren wieder

bei unter 50,0 %. Die Mehrheit kann sich also aktuell die eigene Ausbildung

nicht mehr unter verschiedenen Angeboten aussuchen.





