AKTIE IM FOKUS Hornbach wieder schwach - Reaktion auf Zahlen durchwachsen Die Aktien der Hornbach Holding sind am Donnerstag wieder deutlich zurückgefallen um 5,5 Prozent auf 92,20 Euro. Damit landeten sie exakt wieder am Vortagestief knapp unter der 50-Tage-Linie. Am Markt war tags zuvor nach dem Geschäftsbericht vor …