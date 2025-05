Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität - Neue E-Ladesäulen auf 300 Liegenschaften des Bundes (FOTO)

Eschborn (ots) -



- Bedeutender Beitrag zur Mobilitätswende mit rund 1.900 neuen Ladepunkten

- Neue Infrastruktur ermöglicht eine CO2-neutrale Reichweite von insgesamt

140.000 Kilometern

- Techem als Full-Service Provider von der Installation bis zur Abrechnung der

Anlagen



Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) treibt den Ausbau der

E-Ladeinfrastruktur für die Liegenschaften des Bundes weiter voran. Mit der

Einrichtung von rund 1.900 neuen Ladepunkten auf fast 300 Grundstücken leistet

die BImA einen bedeutenden Beitrag zur Mobilitätswende der Bundesverwaltung.





"Als zentrales Immobilienunternehmen des Bundes übernimmt die BImA eineSchlüsselrolle auf dem Weg zur Klimaneutralität der Bundesverwaltung. Der Ausbauder E-Ladeinfrastruktur ist ein wesentlicher Schritt, mit dem wir aktiv dieMobilitätswende vorantreiben", erklärt Prof. Dr. Alexander von Erdély, Sprecherdes Vorstands der BImA.Der Ausbau ist Teil des Klimaprogramms der BImA, das konkrete Maßnahmen zurReduzierung der CO2-Emissionen vorsieht, damit die Bundesverwaltung bis 2030klimaneutral wird. Der Ausbau erfolgt in drei Abschnitten und die erste Tranchemit rund 1.900 Ladepunkten ist nahezu abgeschlossen.Bedarfsorientierter AusbauDie neue Infrastruktur bietet eine Gesamtleistung von 20.548 kW und ermöglichtes, CO2-neutral eine Reichweite von insgesamt 140.000 Kilometern zu laden."Damit bieten wir bundesweit den Beschäftigten unserer Kunden sowie Gästen dieMöglichkeit, Dienst-, Flotten- und Privatfahrzeuge kostengünstig undumweltfreundlich zu laden", sagt Brigitte Bourscheidt, Leiterin desGeschäftsbereichs Facility Management der BImA.In Meckenheim und Erfurt, den größten Liegenschaften im ersten Abschnitt, wurdengleich 27 Ladesäulen installiert, die 100 % Ökostrom liefern. Zukünftig sollenneben Normalladesäulen und Wallboxen auch Schnellladesäulen mit höherenLeistungen installiert werden.Full-Service-Provider sorgt für reibungslosen BetriebDie Installation der Ladeinfrastruktur erfolgte durch den EnergiedienstleisterTechem als Full-Service-Provider. Techem verantwortet den technischen Betriebund das Monitoring, führt regelmäßige Wartungen durch und stellt einenKundenservice bereit."Mit unseren Komplettlösungen für Ladeinfrastruktur tragen wir zu signifikantenEmissionseinsparungen bei und fördern so den Ausbau einer nachhaltigenInfrastruktur für Elektromobilität in Deutschland. Damit sind wir alsUnternehmen nicht nur ein aktiver Treiber der Energiewende in Gebäuden, sondernauch integraler Teil der Verkehrswende", erklärt Techem CEO Matthias Hartmann.