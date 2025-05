Baader Bank belässt SAP auf 'Add' - Ziel 270 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP auf "Add" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Er ziehe positive Rückschlüsse aus der jährlichen Kundenkonferenz SAP Sapphire, schrieb Knut Woller am Donnerstag. Das Management des Software-Konzerns habe sich zuversichtlich gezeigt, das Wachstum in diesem Jahr, aber auch in den kommenden Jahren beschleunigen und gleichzeitig die Gewinnspannen erhöhen zu können. Das Interesse an der neuen BDC-Lösung (Business Data Cloud) sei groß, und die Pipeline an neuen Produkten fülle sich gut, was der Experte als positiv für das zukünftige Wachstum ansieht./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 08:33 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben