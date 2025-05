S.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber und S.E. Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak zugegen bei der Unterzeichnung des Abkommens zwischen Silal und der chinesischen SVG zur Errichtung eines 100.000 m² großen Smart Agritech Hub in Al Ain

ABU DHABI, VAE, 22. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister für Industrie und Hochtechnologie der VAE, und Ihre Exzellenz Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak, Ministerin für Klimawandel und Umwelt der VAE, waren Zeugen der Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft zwischen Silal, Abu Dhabis führendem Agrar- und Technologieunternehmen, und der Shouguang Vegetable Industry Group (SVG), einem bekannten chinesischen Unternehmen, das sich auf die Züchtung von Gemüsesaatgut und die kontrasaisonale Produktion spezialisiert hat.

Die Partnerschaft ermöglicht es SVG, über 120 Millionen AED in die Entwicklung eines 100.000 m2 Agritech-Powerhouse in Al Ain zu investieren, was einen wichtigen Meilenstein für die VAE und den regionalen Agrarsektor darstellt. Die Einrichtung wird fortschrittliche Technologien wie KI und Robotik nutzen, um die Präzision zu erhöhen, die Effizienz zu steigern und nachhaltige, wirkungsvolle Innovationen in der gesamten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette zu liefern.

Das Agritech-Powerhouse wird das fortschrittliche „Shouguang-Modell" der Gewächshaustechnologie von SVG demonstrieren, das an die einzigartigen klimatischen Bedingungen der VAE angepasst und optimiert wird. Es wird eine Reihe fortschrittlicher Gewächshausstrukturen beherbergen, wie z. B. intelligente Photovoltaik-Glasgewächshäuser, Gewächshäuser mit Dünnschichtanbindung und großflächige Solargewächshäuser.

Das Projekt umfasst ein umfassendes Ökosystem, das sowohl den Anbau von Setzlingen als auch die Nachernteverarbeitung, Lagerung und Vertriebszentren beinhaltet. Das gesamte intelligente Gewächshaussystem wird mit Solarenergie betrieben, wodurch der CO2-Fußabdruck der Anlage minimiert und umweltfreundliche landwirtschaftliche Praktiken gefördert werden.

Salmeen Alameri, CEO von Silal , kommentierte: „Unsere Partnerschaft mit der Shouguang Vegetable Industry Group zielt darauf ab, den Agritech-Sektor in den VAE zu revolutionieren. Durch die Kombination des weltweit führenden Know-hows von SVG in der Gewächshaustechnologie mit dem Engagement von Silal für Innovation und Nachhaltigkeit schaffen wir ein zukunftsweisendes Modell für innovative Landwirtschaft, das in der gesamten Region und darüber hinaus nachgeahmt werden kann."