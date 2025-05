28 Milliarden Dollar: Xiaomis Monster-Offensive will mit dem iPhone konkurrieren

Der Xring O1 soll zunächst im neuen Xiaomi Tablet 7 Ultra und zwei weiteren Geräten zum Einsatz kommen. Parallel zur Chipvorstellung kündigte Lei an, in den kommenden fünf Jahren 200 Milliarden Yuan (rund 28 Milliarden US-Dollar) in Forschung und Entwicklung zu investieren – ein klares Signal für Xiaomis technologischen Aufbruch.

Auch in Sachen E-Mobilität zeigt sich das Unternehmen trotz Rückschlägen kämpferisch. Nach dem tödlichen Unfall eines SU7-Modells im März, der im April zu einem spürbaren Nachfragerückgang führte, will Xiaomi mit einem neuen Elektro-SUV durchstarten. Der YU7, Leis persönliches "letztes großes Projekt", soll frühestens im Juli erscheinen – ein Preis wurde nicht genannt, Vorbestellungen noch nicht gestartet.

Lei kommentierte auf Social Media: "Der Markt für SUVs ist intensiver als der für Limousinen, aber ich glaube, dass der YU7 seine eigenen einzigartigen Qualitäten hat.“"

Insgesamt will Xiaomi über die nächsten zehn Jahre 7 Milliarden US-Dollar in die Weiterentwicklung eigener Mobilprozessoren investieren. Der Vorstoß erinnert an Huaweis Chip-Durchbruch, der einst Washingtons Aufmerksamkeit erregte. Auch Xiaomi arbeitet an KI-Initiativen – darunter das Sprachmodell MiMo, das nach dem Unfall im März als Teil neuer "Hardtech"-Strategien präsentiert wurde.

Mit Chips, KI und E-Autos will sich Xiaomi neu positionieren – und in strategischen Schlüsseltechnologien aus dem Schatten westlicher Tech-Giganten heraustreten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion