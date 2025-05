HORNBACH Holding - Aktie im Rampenlicht - 22.05.2025

Mit einer Performance von -4,45 % musste die HORNBACH Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

HORNBACH Holding ist ein führender Anbieter im Bau- und Gartenmarktsektor in Europa, bekannt für große Märkte und umfangreiche Produktpaletten. Hauptkonkurrenten sind Obi, Bauhaus und Toom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Betonung auf Projektkompetenz und das Motto "Es gibt immer was zu tun".

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HORNBACH Holding in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +24,97 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HORNBACH Holding Aktie damit um -7,59 % günstiger geworden.Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,75 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +32,58 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,76 % geändert.

HORNBACH Holding Aktien Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,59 % 1 Monat +3,75 % 3 Monate +24,97 % 1 Jahr +23,93 %

Informationen zur HORNBACH Holding Aktie

Es gibt 16 Mio. HORNBACH Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd.EUR wert.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hornbach Holding von 102 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baumarktkonzern habe eine solide Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 gegeben, untermauert von einem …

Die Aktien der Hornbach Holding sind am Donnerstag wieder deutlich zurückgefallen um 5,5 Prozent auf 92,20 Euro. Damit landeten sie exakt wieder am Vortagestief knapp unter der 50-Tage-Linie. Am Markt war tags zuvor nach dem Geschäftsbericht vor …

HORNBACH Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die HORNBACH Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HORNBACH Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.