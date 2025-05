DCLI setzt auf mehr Flotteneffizienz und bestückt 100.000 seiner Fahrgestelle mit BlackBerry Radar

WATERLOO, ON / ACCESS Newswire / 22. Mai 2025 / BlackBerry Limited (NYSE:BB)(TSX:BB) hat heute bekannt gegeben, dass Direct ChassisLink, Inc. („DCLI“), der größte Anbieter von Containerchassis für die US-amerikanische Intermodalbranche, 100.000 Einheiten seines 53-Fuß-Chassis der Type DCL53 für den inländischen Verkehr mit BlackBerry Radar bestücken wird. Diese Maßnahme ist Teil einer großangelegten Initiative, mit der DCLI die Qualität, Zuverlässigkeit, Transparenz und betriebliche Effizienz seiner Flotte optimieren und neue Maßstäbe für die datengestützte Entscheidungsfindung in der Transportbranche setzen will.

Die Einführung stellt eine Vertiefung der Technologiezusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen dar. DCLI hat bereits seit über fünf Jahren Radar-Geräte in einem Teil seiner Flotte im Einsatz. Nachdem sich das Unternehmen von der Zuverlässigkeit und Intelligenz der Geräte überzeugen konnte, wurde der Beschluss gefasst, die Anzahl der mit dieser Lösung ausgestatteten Fahrgestelle exponentiell zu erhöhen und Radar damit als Tier-1-Lieferanten anzuerkennen.

Mit der Asset-Monitoring-Lösung von BlackBerry Radar erhält DCLI einen besseren Überblick über die betrieblichen Abläufe und kann so die Auslastung seiner Flotte optimieren und einen effizienteren Betrieb im Sinne seiner Kunden gewährleisten. Dank des kontinuierlichen Datenstroms, den Radar annähernd in Echtzeit bereitstellt, profitiert DCLI von einem präzisen Asset-Tracking, einer erweiterten Bestandseinsicht, standortbasierten Warnmeldungen und einer optimierten Effizienz in puncto Fahrereinsatz und Terminals. Integrierte Sensoren sorgen für schlankere Abrechnungsprozesse und verbessern die Flottenoptimierung; durch die Möglichkeit der Echtzeitüberwachung von Fahrgestellen können Verspätungen vermieden und die Logistikplanung verbessert werden.

Mit der Einführung der Technologie bringt DCLI einmal mehr zum Ausdruck, dass ihm die Optimierung der Wartungstransparenz und der Reaktionszeiten ein Anliegen ist, um so eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fuhrparks zu gewährleisten. Dazu zählt auch eine entsprechende Vorbereitung der Fahrgestelle auf erforderliche FMCSA-Inspektionen, eine optimierte Wartungsplanung sowie eine verbesserte Reaktionsfähigkeit für den Straßendienst – alles Maßnahmen, die dazu beitragen, Ausfallzeiten zu minimieren, die Einhaltung von Vorschriften zu ermöglichen und ein sichereres Betriebsumfeld für alle Beteiligten zu schaffen.