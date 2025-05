Muir AI und S&P Global Market Intelligence arbeiten zusammen, um maßgeschneiderte Kostenmodelle für die Optimierung von Beschaffungs- und Produktkosten zu liefern

SEATTLE, 22. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Muir AI (Muir), ein führender Innovator im Bereich neuartiger Anwendungen von künstlicher Intelligenz (KI) für Produktintelligenz, gab heute bekannt, dass S&P Global Market Intelligence die fortschrittlichen proprietären Modellierungsfähigkeiten von Muir in Kombination mit seinen Daten und seiner Expertise nutzen wird, um maßgeschneiderte Kostenmodelle für Unternehmen weltweit bereitzustellen. Diese Zusammenarbeit wird Transparenz in Bezug auf die Kosteneskalation schaffen, zu einer Zeit, in der Klarheit von größerer Bedeutung denn je ist.

Da die globalen Lieferketten wachsen und die Produkte von Natur aus komplexer werden, benötigen Unternehmen einen besseren Einblick in ihre einzigartigen Produkte, um die Kosten zu verwalten und den Wert in der Beschaffung und Konstruktion zu steigern. Die Kostenmodellierung erfordert die Fähigkeit zur Skalierung für jedes System, um branchenübergreifende Informationen zu liefern. Durch die Kombination der zuverlässigen Datensätze von S&P Global Market Intelligence und der fortschrittlichen KI-Technologie von Muir bietet dieses Produktangebot den Kunden umfassende, maßgeschneiderte Kostenmodelle zur Optimierung der beschaffungs- und produktbezogenen Kosten.