XRP und BNB profitieren vom Bitcoin-Boom!

Bitcoin hat am Mittwoch mit einem Kurs von 111.861 US-Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Aktuell notiert Bitcoin 4 Prozent im Plus (Stand: 14:30 Uhr MESZ). Seit Monatsbeginn stieg die Leitwährung um 18 Prozent. Treiber dieser Entwicklung sind anhaltend starke Zuflüsse in US-notierte Spot-Bitcoin-ETFs. Laut Analyst Reece Hobson von eToro Australia beliefen sich die Nettomittelzuflüsse allein im Mai auf mehr als 2,8 Milliarden US-Dollar.

Diese starke Nachfrage hat auch die Bitcoin-Dominanz auf nunmehr 63 Prozent steigen lassen. Doch während Bitcoin weiter den Takt vorgibt, beginnen auch Altcoins von der positiven Marktstimmung zu profitieren.

XRP zeigt Stärke: Golden Cross signalisiert möglichen Ausbruch

Besonders im Rampenlicht steht außerdem XRP, das am Mittwoch ein Plus von 3,3 Prozent verzeichnet (Stand: 14:30 Uhr MESZ). Analysten blicken gespannt auf das XRP/BTC-Währungspaar, das auf dem Wochenchart erstmals seit Jahren ein sogenanntes Golden Cross gebildet hat. Ein solches Muster gilt oft als Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung.

Doch auch ein SEC entscheid könnte weiter beflügeln. Die US-Börsenaufsicht hat im April ihre Berufung gegen ein Gerichtsurteil zugunsten von Ripple fallen gelassen. Dieses Urteil bestätigte, dass XRP beim Verkauf an Privatanleger an öffentlichen Börsen nicht als Wertpapier einzustufen ist. Eine rechtliche Hürde, die XRP über Jahre belastet hat, ist damit beseitigt.

"Technisch wie regulatorisch hat sich das Blatt für XRP gewendet. Der Weg für eine starke Kursbewegung nach oben ist frei", so Krypto-Analystin Leah Wald.

BNB profitiert vom Binance-Ökosystem

Auch BNB – die native Währung der Binance Smart Chain – zählt zu den Gewinnern des Tages. Der Token legte um 4,9 Prozent zu und wird derzeit stabil über 685 US-Dollar gehandelt (Stand: 14:30 MESZ). Der jüngste Kursschub ist nicht nur auf die allgemeine Krypto-Euphorie zurückzuführen, sondern auch auf steigende Netzwerkaktivität im Binance-Ökosystem.

Laut aktuellen Daten verzeichnete die BNB Chain zuletzt über 8 Millionen Transaktionen pro Tag sowie mehr als 2 Millionen aktive Wallet-Adressen – ein starker Indikator für die zunehmende Nutzung der Plattform.

Altcoin-Saison in Sicht?

Trotz der starken Performance einzelner Altcoins bleibt eine breit angelegte Altcoin-Rallye bislang aus. Experten sehen dafür zwei zentrale Bedingungen: Zum einen müsste die quantitative Lockerung (QE) der Zentralbanken einsetzen, was zu erhöhter Liquidität führen würde. Zum anderen müsste die Bitcoin-Dominanz auf etwa 70 Prozent steigen, so Hobson von eToro.

Bis dahin könnte der Fokus auf selektive Altcoins gerichtet bleiben – mit XRP, Solana, Cardano und BNB unter den aussichtsreichsten Kandidaten.

"Es ist das Bitcoin-Spektakel – bis die Alt-Saison beginn", wie es Hobson sagt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion