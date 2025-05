ZenaTech stärkt nationales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft mit dem Abschluss einer fünften Übernahme und erweitert damit sein Angebot um Inspektionen von Stromleitungen

Vancouver, British Columbia, (22. Mai 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (Künstliche Intelligenz), Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute den Abschluss seiner fünften Übernahme in den USA im Rahmen seiner nationalen DaaS-Einführung bekannt. Mit der Übernahme der Firma Laventure & Associates, Inc. stärkt das Unternehmen seine interne Expertise und kann nun den wachstumsstarken Markt für die Inspektion von Stromleitungen bedienen. Die in Fort Pierce (Florida) ansässige Vermessungs-, Kartierungs- und Dienstleistungsfirma verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung und ein umfassendes Portfolio an Stammkunden, darunter auch Kunden für mehrjährige Stromleitungsinspektionen. Die Übernahme erweitert nicht nur das Dienstleistungsspektrum des DaaS-Geschäfts von ZenaTech, sondern schafft auch operative Synergien mit anderen kürzlich getätigten Übernahmen in Florida, wodurch die strategische Position des Unternehmens in diesem Bundesstaat weiter gestärkt wird.