STINAG Stuttgart Invest: Fundament für Wachstum gelegt

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die STINAG Stuttgart Invest AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) den Umsatz leicht auf 28,71 Mio. Euro (GJ 2023: 28,08 Mio. Euro) gesteigert, beim Konzernergebnis mit 5,27 Mio. Euro aber unter dem Vorjahreswert von 6,31 Mio. Euro gelegen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei die Schätzung von GBC aber sogar übertroffen worden. Die Abweichung gegenüber den Erwartungen der Analysten reflektiere eine konsequente Kostenkontrolle, indexbasierte Mietanpassungen sowie die Stabilität der Mieterträge auch in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Mit Blick auf den avisierten Investitionshochlauf ab 2025 sehe das Analystenteam weiteres Potenzial für eine spürbare Ergebnissteigerung in den kommenden Jahren. Das diversifizierte Immobilienportfolio der STINAG mit einem Marktwert von knapp 600 Mio. Euro umfasse Büro-, Geschäfts-, Wohn-, Hotel- sowie Pflegeimmobilien mit Fokus auf zentrale Lagen in Süddeutschland. Die Leerstandsquote sei niedrig, die Mieterstruktur laut GBC äußerst nachhaltig. Die STINAG verfolge eine langfristige Wachstumsstrategie mit Fokus auf renditestarke, ESG-konforme Bestandsobjekte. Ab 2025 seien Investitionen von bis zu 80 Mio. Euro geplant. In der Folge erhöhen die Analysten auf Basis eines DCF-Modells das Kursziel auf 26,50 Euro (zuvor: 26,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.



