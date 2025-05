STINAG Stuttgart Invest: Stabile Geschäftsentwicklung

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die STINAG Stuttgart Invest AG bei der Projektentwicklung in Bickenbach aufgrund systemischer Mängel am Objekt von ihrem vertraglich vereinbarten Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht. In der Folge die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich das Management von einem ursprünglich als Forward Deal geplanten Investment trotz erheblichem zeitlichem und organisatorischem Aufwand getrennt. Dies unterstreiche die hohe Professionalität und die strategische Disziplin der STINAG. Dieses Vorgehen stelle laut GBC zudem in der Immobilienbranche eine bemerkenswerte Ausnahme dar, da häufig an problematischen Projekten festgehalten werde, mit nicht selten negativen Folgen für Ergebnis, Bilanz und Reputation. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarte das Management keine negativen Auswirkungen von dem Rücktritt. Das eingeleitete Schiedsgutachterverfahren werde unabhängig vom operativen Ergebnis weitergeführt. Neben der Rücktrittsentscheidung überzeuge das Unternehmen zudem mit einer insgesamt stabilen Geschäftsentwicklung in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 26,50 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.05.2025, 14:10 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 22.05.2025 um 08:00 Uhr fertiggestellt und am 22.05.2025 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/32692.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die STINAG Stuttgart Invest Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 13,50EUR auf Tradegate (22. Mai 2025, 12:31 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Matthias Greiffenberger

Kursziel: 26,50 EUR