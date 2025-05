Merz begründet Litauen-Mission mit deutscher Geschichte

VILNIUS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Entsendung von 5000 deutschen Soldaten an die Nato-Ostflanke nach Litauen mit der deutschen Geschichte begründet. "In den Jahren des Kalten Krieges konnte sich Deutschland darauf verlassen, dass unsere Verbündeten in jeder Notlage an unserer Seite stehen", sagte er bei der Aufstellung der Panzerbrigade 45, die als erster Verband in der Geschichte der Bundeswehr fest im Ausland stationiert wird. "Heute sind wir es, die in der Pflicht sind."

Nato wird "jeden Zentimeter" ihres Territoriums verteidigen