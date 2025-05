Schock für Musk: BYD überholt Tesla in Europa

"Auch wenn der Unterschied bei den Monatszahlen gering erscheint, sind die Auswirkungen enorm", sagte Felipe Munoz, Analyst bei Jato Dynamics, in einer Mitteilung. "Das ist ein Wendepunkt für den europäischen Automarkt."

Dabei setzte sich Teslas Negativtrend fort – trotz eines insgesamt boomenden E-Mobilitätsmarktes: Die brancheweiten Neuzulassungen batterieelektrischer Fahrzeuge stiegen im April um 28 Prozent. Marktführer Volkswagen legte mit einem Zuwachs von 61 Prozent deutlich zu, die VW-Tochter Škoda konnte ihre E-Auto-Zulassungen sogar mehr als verdreifachen.

Noch deutlicher fällt BYDs Vorsprung gegenüber Tesla aus, wenn auch Plug-in-Hybride (PHEV) mitgerechnet werden: Inklusive dieser Fahrzeuge stiegen die Gesamtverkäufe des chinesischen Herstellers um beeindruckende 359 Prozent, so Jato. Am Mittwoch dann der nächste Knaller: BYD kündigte an, Elektroautos in Europa für unter 20.000 Euro verkaufen zu wollen.

Wichtige Analysehäuser bewerten die Aktie von BYD mit einem Kauf-Rating. Morgan Stanley hebt sein Rating von Neutral auf Kaufen. Der Zielpreis wird von 305 (34,47 Euro) auf 433 Hong Kong Dollar (48,95 Euro) nach oben korrigiert. Auch Jefferies bewertet die Aktie positiv mit einem Buy-Rating. Der Zielpreis wurde von 426 (48,19 Euro) auf 447 Hong Kong Dollar (50,56 Euro) angehoben. Mittlerweile sind die Kursziele bereits eingeholt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

