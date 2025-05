Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG / Gemeinsam nachhaltig ...

- Der Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe wächst um 4,9 Prozent auf 175,4 Milliarden Euro. - Das einzigartige Ökosystem und der starke Handelskern schaffen rund 20.000 neue Stellen und bieten ihren rund 595.000 Mitarbeitern Stabilität in herausfordernden Zeiten. - Die Unternehmen der Schwarz Gruppe erhöhen ihre Investitionen insbesondere in den Wirtschaftsstandort Deutschland und ein digital souveränes Europa im Geschäftsjahr 2024 um 7,5 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro - 3,3 Milliarden Euro davon in Deutschland. - Für das Geschäftsjahr 2025 erweitern die Unternehmen der Schwarz Gruppe ihre Investitionen auf 9,6 Milliarden Euro, davon 3,7 Milliarden Euro in Deutschland.

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe gehen die globalen Herausforderungen an. Von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung haben sie im Geschäftsjahr 2024 ihre starke Marktposition weiter ausgebaut. Über alle Geschäftsfelder hinweg erwirtschafteten sie einen Gesamtumsatz von 175,4 Milliarden Euro. Das entspricht einem Umsatzzuwachs von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Trotz der angespannten Weltwirtschaftslage wurden in der Unternehmensgruppe rund 20.000 neue Arbeitsplätze entlang des kompletten Wertschöpfungskreises geschaffen - rund 4.000 davon in Deutschland. Damit beschäftigen die Unternehmen der Schwarz Gruppe weltweit rund 595.000 Mitarbeiter.



Vielfalt als Stärke: Nachhaltiges Wachstum



Lidl und Kaufland legen als zuverlässige Nahversorger großen Wert auf die Nähe zu ihren Kunden. Sie haben daher ihr Filialnetz um rund 300 neue Filialen auf insgesamt rund 14.200 Filialen erweitert. Der starke Handelskern behauptet sich in einem dynamischen Marktumfeld: Lidl steigerte den Filialumsatz um 5,3 Prozent auf 132,1 Milliarden Euro verglichen mit dem Vorjahr. Mit 35,2 Milliarden Euro Umsatz erreichte Kaufland 2,9 Prozent Wachstum. Der gesamte Online-Umsatz belief sich auf 1,7 Milliarden Euro und liegt damit analog zur Marktentwicklung auf dem Niveau des Vorjahres.



PreZero verfolgt weiter das Ziel einer zuverlässigen Kreislaufwirtschaft, um vermeidbare Abfälle auf null zu reduzieren, natürliche Ressourcen zu schonen und Recycling zu maximieren. Mit der Initiative "Road to Zero Waste" unterstützt die Umweltsparte immer mehr Unternehmen und Sportvereine auf diesem Weg in eine saubere Zukunft. Und das mit Erfolg: Unter anderem durch das gesteigerte Volumen im Wertstoffhandel und ausgebaute Marktanteile am Dualen System in Deutschland erhöhte PreZero den Umsatz um 5,4 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro.

Die produzierenden Unternehmen der Schwarz Gruppe stellen auch in Zeiten globaler Herausforderungen die zuverlässige Warenversorgung sicher. Sie lieferten Waren im Wert von 4,6 Milliarden Euro vor allem an Lidl und Kaufland. Das entspricht einem Zuwachs von 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Produktionskapazitäten konnten unter anderem durch den Betrieb der neuen Nussrösterei in Rheine und dem Getränkewerk in Derby (Großbritannien), dem ersten internationalen Produktionsstandort der Schwarz Produktion, weiter ausgebaut werden.



Schwarz Digits garantiert im digitalen Zeitalter größtmögliche Souveränität für eine zukunftsfähige Wirtschaft und Gesellschaft. Die Lösungen in den Bereichen Cloud, Cyber-Sicherheit, Künstliche Intelligenz, Kommunikation und Workplace sichern die digitale Unabhängigkeit des Ökosystems der Unternehmen der Schwarz Gruppe. Zudem profitieren externe Partner und Kunden von der Expertise und den Leistungen, wie starke Partnerschaften mit Google, ServiceNow und SAP beweisen. Auch durch das Angebot von STACKIT und XM Cyber hielt die im vorangegangenen Geschäftsjahr neu gegründete IT- und Digitalsparte ihren Umsatz entsprechend ihrer noch kurzen Geschäftstätigkeit stabil auf 1,9 Milliarden Euro.

Als eine der größten Handelsgruppen der Welt nehmen die Unternehmen der Schwarz Gruppe ihre Verantwortung wahr, um das Leben heutiger und kommender Generationen zu verbessern. Trotz der volatilen Weltwirtschaftslage erhöhten sie im Geschäftsjahr 2024 ihre Investitionen um 7,5 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro - davon 3,3 Milliarden Euro in Deutschland. Sie investierten vor allem in die Filialexpansion und den Ausbau der Lagerstandorte sowie in die Kapazität ihrer Rechenzentren in Europa. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erweitern sie ihre Investitionen auf 9,6 Milliarden Euro, davon 3,7 Milliarden Euro in den Standort Deutschland.



"Das erfolgreiche Geschäftsjahr 2024 der Unternehmen der Schwarz Gruppe basiert in erster Linie auf dem unermüdlichen Einsatz und herausragenden Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft unserer Unternehmensgruppe und arbeiten an innovativen Lösungen für die Herausforderungen von morgen", sagt Gerd Chrzanowski, Komplementär Schwarz Gruppe. "Dadurch konnten wir auch in einer Zeit globaler Unsicherheiten in allen Sparten gemeinsam nachhaltig wachsen und weiter in den Wirtschaftsstandort Deutschland und ein digital souveränes Europa investieren."

Stichtag der Bilanz ist der 28. Februar 2025. Der aggregierte Gesamtumsatz beinhaltet sämtliche handelsrechtlichen Umsätze.



Über die Schwarz Gruppe



Die Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 14.200 Filialen und rund 595.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschafteten die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 175,4 Milliarden Euro. Mit ihrem einzigartigen Ökosystem decken sie den gesamten Wertschöpfungskreis ab: von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung. Sie schaffen Lösungen, die das Leben heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder und sicherer machen - sie handeln voraus.



Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel und sind ein fester Bestandteil im Alltag von Kunden in 32 Ländern. Viele Eigenmarkenprodukte und nachhaltige Verpackungen kommen direkt von der Schwarz Produktion. Der Umweltdienstleister PreZero fördert mit seinem Wertstoffmanagement eine funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft. Schwarz Digits bietet als IT- und Digitalsparte überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen und garantiert so größtmögliche digitale



Souveränität. Als partnerschaftliche Dienstleister unterstützen Schwarz Corporate Solutions die Unternehmen der Schwarz Gruppe bei allen Themen über Verwaltung, Personal bis hin zu operativen Tätigkeiten

