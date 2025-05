Alvarez & Marsal Wettbewerbsindex der deutschen Industrie 2025 - Fokus Automobilindustrie / Die deutsche Automobilindustrie setzt auf Transformation statt Tradition

N.Y./München (ots) -



- Wettbewerbsfähigkeit deutscher Automobilunternehmen sinkt - Index fällt von 18

(2024) auf 7 Punkte (2025) - schwächster Wert aller untersuchten

Industriebranchen

- Bürokratie ist größter Standortnachteil - schwerwiegender als Lohn- oder

Energiekosten

- Innovationspartnerschaften und Plattformarchitektur als Lösung und die

Verlagerung von Produktion, Forschung & Entwicklung ins Ausland als wichtigste

Maßnahmen der Unternehmen



Die deutsche Automobilindustrie versucht, ein hochkomplexes Dilemma zu

bewältigen: Sie muss radikal einsparen und sich gleichzeitig neu erfinden. Der

aktuelle Wettbewerbsindex des weltweit tätigen Beratungsunternehmen Alvarez &

Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany) in

Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Managementforschung (DGMF)

(https://www.dgmf.org/) zeigt, dass kein Industriezweig so sehr unter Druck

steht wie die Automobilbranche. Weder konjunkturell noch strukturell sind

Entlastungen konkret absehbar. Und doch reagieren die Unternehmen mit dem

entschlossenen Willen zur Transformation.





