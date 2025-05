Zölle könnten S&P-Gewinne je Aktie um 30 US-Dollar drücken, warnt ein Investor

David Kotok, Gründer der Investmentfirma Cumberland Advisors, warnt vor einem deutlichen Rückgang der Unternehmensgewinne im S&P 500 – ausgelöst durch protektionistische US-Zollpolitik. In einer Analyse für seine Kunden schreibt er: "Ich denke, dass die Gewinne pro Aktie im S&P 500 über einen Zeitraum von 12 Monaten durch Zölle um 30 US-Dollar sinken werden."

Demnach könnten die aktuellen Konsensschätzungen von rund 260 US-Dollar auf 230 US-Dollar je Aktie fallen – selbst ohne weitere politische Zuspitzung. In einem moderaten Szenario erwartet Kotok einen S&P zwischen 4.000 und 4.400 Punkten. Sollte sich das Umfeld jedoch weiter verschlechtern, sieht er auch Kurse unterhalb der 4.000er-Marke als möglich an. Steigende Anleiherenditen könnten die Bewertungen zusätzlich belasten. "Der schlimmste Fall für den S&P 500 Index scheint also ein Tiefststand unter 4.000 Punkten zu sein", so Kotok.