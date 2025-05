ATMY) (FWB: K8J0) meldet Vorliegen von massiver antimonhaltiger Stibnitmineralisierung im Bohrkern und an der Oberfläche

22. Mai 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) gibt bekannt, dass Herr James Atkinson, P. Geo., CEO von Antimony Resources Corp, den Bohrstandort auf dem Projekt Bald Hill in New Brunswick besucht hat, um die massive antimonhaltige Stibnitmineralisierung im Bohrkern und in Aufschlüssen an der Oberfläche zu begutachten. Stibnit ist ein antimonhaltiges Mineral, das allgemein wegen Antimon abgebaut wird. Chinas kürzlicher Exportstopp von Antimon samt einem deutlichen Preisanstieg hat den Anstoß gegeben, dieses kritische Metall in Kanada und den Vereinigten Staaten ausfindig zu machen und abzubauen.