Berlin (ots) - Wer Innovationen will, muss Forschung und Entwicklung möglich

machen. SVR-Gutachten fehlt der Blick über den eigenen Tellerrand.



Pharma Deutschland zum Gutachten des Sachverständigenrats Gesundheit & Pflege

"Preise innovativer Arzneimittel in einem lernenden Gesundheitssystem"





Anlässlich des heute vorgestellten Gutachtens des Sachverständigenrats

Gesundheit & Pflege "Preise innovativer Arzneimittel in einem lernenden

Gesundheitssystem" weist Pharma Deutschland auf den Einfluss des Preisniveaus

von Arzneimitteln auf Investitionen in Forschung und Entwicklung am Standort

Deutschland hin.



Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland, betont, dass

die Preise von Arzneimitteln einen großen Einfluss auf die zukünftige Höhe der

Investitionen in Forschung und Entwicklung haben. "Wer pharmazeutischen

Fortschritt will, muss gute Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung

bieten. Das ist eine Aufgabe, die weit über die Gesundheitspolitik hinaus geht

und deshalb auch nicht allein innerhalb eines lernenden Gesundheitssystems

erfüllt werden kann. Insofern verwundert auch die Auswahl hinzugezogener

Expert:innen. Die Sichtweisen, die nicht aus dem unmittelbaren Umfeld der

Kostenträger kamen, waren stark unterrepräsentiert oder fehlten ganz. Dabei sind

diese Perspektiven für einen zukunftsfähigen Pharmastandort Deutschland

unerlässlich.



Dort, wo Forschung, Entwicklung und Versorgung auf hohem Niveau stattfinden

sollen, braucht es ein verlässliches wirtschaftliches Fundament - dazu gehört

auch eine faire und innovationsfreundliche Preisgestaltung mit

gesamtwirtschaftlichem Blick und nicht nur die Abbildung einer lang bekannten

Wunschliste der Kostenträger".



Gerade angesichts globaler Herausforderungen hängt die Investitionsbereitschaft

wesentlich von passenden Rahmenbedingungen ab. Diese umfassen Transparenz,

Planungssicherheit und wirtschaftliche Attraktivität. Eine Abkopplung von

Preisen und Investitionen wird langfristig die Versorgungssicherheit, die

Forschungsqualität und die Produktionskapazitäten in Deutschland und Europa

weiter beeinträchtigen. Die im Gutachten empfohlenen Maßnahmen wie

beispielsweise Bürokratieentlastungen reichen nicht aus, die Situation zu

verbessern.



"Pharmazeutische Innovationen entstehen nicht im luftleeren Raum. Forschung und

Entwicklung brauchen neben wissenschaftlicher Exzellenz auch immer solide und

verlässliche Rahmenbedingungen. Insofern sind Innovationen immer auch das

Ergebnis von klugen Investitionsentscheidungen. Dazu gehört auch, dass aktuelle

Preise ein zentrales Signal für zukünftige Investitionsentscheidungen sind, wer

den Innovationsstandort stärken will, muss diese wirtschaftliche Realität

anerkennen. Wir brauchen übergreifende Impulse statt reiner Sparmaßnahmen.",

erklärt Brakmann weiter.



"Gemäß Daten des Statistischen Bundesamtes machten im Jahr 2022 die Ausgaben für

Arzneimittel 15,6 % der laufenden Gesundheitsausgaben in Deutschland aus; dieser

Anteil ist seit dem Jahr 1992 stabil.", so das Gutachten. Dennoch werden

weitreichende Sparmaßnahmen vorgeschlagen.



