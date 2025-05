DeFi Technologies steigt mit der Einführung des regulierten, von Banken emittierten Stablecoins in Partnerschaft mit Fire Labs in den RWA-Bereich ein; Kraken tritt als strategischer Integrationspartner bei

Toronto (ots/PRNewswire) -



- Strategisches Joint Venture zur Einführung eines regulierten Stablecoins: DeFi

Technologies ist ein Joint Venture eingegangen und hat eine führende

Kapitalbeteiligung an Fire Labs getätigt, einem

Stablecoin-Infrastrukturanbieter, unterstützt von America First Technology ("

AFT "). Diese Partnerschaft markiert den Einstieg von DeFi Technologies in den

Real-World-Asset-Sektor (" RWA ") durch die Entwicklung eines vollständig

regulierten, USD-gedeckten Stablecoins, der direkt von einer in den USA

zugelassenen Bank ausgegeben wird.

- Kraken-Integration zur Beschleunigung des institutionellen Zugangs: Um eine

sichere und skalierbare Einführung zu unterstützen, wird Fire Labs in Kraken

Embed, die modulare Krypto-Infrastrukturplattform von Kraken, integriert und

so einen nahtlosen, regulierten Zugang zum Stablecoin innerhalb

institutioneller und unternehmerischer Plattformen ermöglichen.

- GENIUS Act Momentum: Die Initiative steht im Einklang mit der wachsenden

Unterstützung durch die Regulierungsbehörden in den USA, einschließlich des

anhängigen GENIUS-Gesetzes - ein parteiübergreifender Gesetzesentwurf, der

durch den Kongress geht, um einen klaren Bundesrahmen für Fiat-gestützte

Stablecoins zu schaffen, die von regulierten Institutionen ausgegeben werden.

- Überbesicherte Infrastruktur und Einnahmemodell: Der Stablecoin von Fire Labs

wird mit 105 % Rücklagen unterlegt sein und damit die regulatorischen

Anforderungen übertreffen, um Stabilität und Vertrauen zu gewährleisten. Ein

begleitender renditeträchtiger Token wird konforme, bankgestützte Renditen

bieten, die auf institutionelle Anleger zugeschnitten sind. DeFi Technologies

wird Einnahmen durch Handelsgebühren, Renditebeteiligungen und eine breitere

Integration seiner Geschäftsbereiche erzielen.

- Investitionen von Minderheiten in AFT: DeFi Technologies hat außerdem eine

Minderheitsbeteiligung in Höhe von 19,5 % an CH Technical Solutions SA, die

als AFT firmiert, abgeschlossen.



DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (

Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4431677-1&h=2199402

769&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4431677-1%26h%

3D3106281585%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nasdaq.com%252Fmarket-activity%252Fst

ocks%252Fdeft%26a%3DNasdaq%253A%2BDEFT&a=Nasdaq%3A+DEFT)+(CBOE+CA%3A) https://c2

12.net/c/link/?t=0&l=de&o=4431677-1&h=852165288&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fl

ink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4431677-1%26h%3D3424210174%26u%3Dhttps%253A%252F%2

52Fwww.cboe.com%252Fca%252Fequities%252Fsecurities%252FDEFI%252F%2523!%252Fmarke

t-depth%26a%3DCBOE%2BCA%253A%2BDEFI&a=+DEFI ) ( GR: R9B (https://c212.net/c/link

/?t=0&l=de&o=4431677-1&h=1184526796&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3

D0%26l%3Den%26o%3D4431677-1%26h%3D537948592%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.boerse

-frankfurt.de%252Fequity%252Fdefi-technologies-inc-1%26a%3DGR%253A%2BR9B&a=GR%3A

+R9B) ), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den

traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ( "DeFi" )

schließt, freut sich, ein strategisches Joint Venture und eine grundlegende

Kapitalbeteiligung an Fire Labs, Inc. (" Fire Labs ") bekannt zu geben, einem

Stablecoin-Infrastrukturanbieter der nächsten Generation, gegründet und

unterstützt von America First Technology (" AFT " ). Als Teil der Initiative

wird Fire Labs in Kraken Embed , die institutionelle

Krypto-Infrastrukturplattform von Kraken, integriert, um die sichere und

skalierbare Einführung seines regulierten, von Banken ausgegebenen Stablecoins

zu unterstützen.





