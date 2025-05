Absage an Übernahme, aber weiter Zusammenarbeit

Einstein-10 schrieb 12.05.25, 18:14

wäre dir ein zurück in die steinzeit lieber. wissenschaftler sagen das sich die erde erwärmt und nicht nur die grünen. gletscher und an den polkappen schmilzt das eis rapide. wenn das nicht aufgehalten wird, dann werden viele küstenbereiche land unter melden und man kann dann nicht mehr da wohnen.



ursache ist der co2 ausstoss. wenn ich bei 1 mio tonnen stahl produzieren fallen ca. 1,5 mio co2 an. also macht es doch wirklich sinn, auf methoden umzustellen, die weit weniger co2 in die luft blasen. auch wenn es mehr geld kosten sollte. aber durch die co2 bepreisung wird es auf kurz oder lang so sein, dass der grüne stahl billiger sein wird.