Kein Platz an der Sonne mehr? Kurs bricht bei Sunrun um über 33 % ein

Die Aktie des US-Solaranbieters Sunrun hat am 22. Mai rund 33% an der NASDAQ an Wert verloren. Grund für den dramatischen Kurssturz ist ein neues Steuer- und Ausgabengesetz, das vom US-Repräsentantenhaus beschlossen wurde. Es sieht unter anderem die Abschaffung der 30-prozentigen Steuergutschrift (sogenannte Investment Tax Credits, ITC) für Solaranlagen auf Wohngebäuden vor, natürlich ein zentraler Anreiz für viele Kunden, auf Solarenergie umzusteigen.

Für Sunrun ist diese Entwicklung ein schwerer Schlag. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert zu großen Teilen auf eben diesen Förderungen, die künftig wegfallen könnten. Entsprechend pessimistisch reagierten Analysten: Die Aktie wurde herabgestuft, das Kursziel deutlich gesenkt.