Israel zieht Verhandler aus Katar ab

TEL AVIV/DOHA (dpa-AFX) - Weil die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg nicht vorangehen, will Israel Berichten zufolge nun alle Unterhändler aus Katar abziehen. Das berichteten mehrere israelische Medien.

Am Dienstag hatte Israel bereits das ranghohe Verhandlungsteam zu Beratungen zurückgeholt. Nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu blieben zunächst nur die Vertreter der Arbeitsebene in Katars Hauptstadt Doha. Das Forum der Geiselfamilien hatte den Schritt scharf kritisiert.

Es gibt mehrere große Streitpunkte zwischen den Konfliktparteien. So will die Hamas unter anderem als Bedingung für die Freilassung der verbliebenen Geiseln das Ende des Gaza-Kriegs. Israel will dem nur dann zustimmen, wenn die Hamas ihre Waffen niederlegt und die Führung der Islamisten den Gazastreifen verlässt. Diese Forderungen wiederum lehnt die Hamas ab./cir/DP/men