'Vertrauen und Relevanz' - Debatte über Zukunft der Medien

HANNOVER (dpa-AFX) - Was macht Qualitätsjournalismus künftig aus? Welche Geschäftsmodelle versprechen Erfolg? Was braucht es an Formaten und Produkten? Bei einem von der Verlagsgruppe Madsack organisierten Netzwerktreffen unter dem Motto "The Future of German Media" diskutierten Vertreterinnen und Vertreter der Medienbranche in Hannover über diese und andere Fragen.

In seinem Eingangsstatement nannte Madsack-Geschäftsführer Thomas Düffert "Vertrauen und Relevanz" als wesentliche Faktoren für Qualitätsjournalismus. Dem absehbaren Ende der gedruckten Zeitung - er führte das Jahr 2033 als mögliches Ende der täglichen Printproduktion an - blickt er nicht nur mit Sorge entgegen. Zwänge wie Investitionen in Druck, Redaktionsschluss oder Zeitungszustellung werde es dann nicht mehr geben, sagte er. Dies könne daher "auch eine gute Nachricht" sein.