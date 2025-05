Doppelte Absicherung von Geschäftsdaten mit der neuen M-net Business Backup-Cloud / Datensicherheit für Unternehmen (FOTO)

München (ots) -



- Datensicherung gegen Cyberangriffe, Naturkatastrophen und unbeabsichtigte

Löschung

- Flexible, zuverlässige und hoch performante Backup-Lösung

- Dank Veeam-Kompatibilität keine zusätzliche Soft- und Hardware nötig



Mit der neuen M-net Business Backup-Cloud bietet Bayerns führender

Glasfaseranbieter M-net Unternehmen eine ebenso wirksame wie flexible Lösung zur

Absicherung ihrer Geschäftsdaten. Dabei wird das primäre Daten-Backup am

Unternehmensstandort zusätzlich in einem ISO-zertifizierten M-net Rechenzentrum

in Deutschland gespeichert. Die Datensicherung an einem physisch getrennten Ort

ermöglicht die sichere Wiederherstellung kritischer Unternehmensdaten im Falle

eines Angriffs durch Cyberkriminelle, einer Naturkatastrophe oder einer

unbeabsichtigten Löschung. Vor allem mittelständische Unternehmen können von der

M-net Backup-Cloud profitieren. Denn sie stehen gleichermaßen im Visier von

Hackern und Kriminellen wie große Konzerne, verfügen in der Regel aber nicht

über dieselben IT-Ressourcen zur Abwehr.





Laut einer Untersuchung des Branchenverbands Bitkom verursachen Datendiebstahl,

Cyberkriminalität und IT-Sabotage der deutschen Wirtschaft jährlich Schäden in

Milliardenhöhe. In Zeiten, in denen Daten das Herzstück jedes Unternehmens sind,

spielt die IT-Sicherheit daher eine immer größere Rolle. Wichtig ist aber nicht

nur eine funktionierende Abwehr gegen Angriffe, sondern auch die bestmögliche

Absicherung der eigenen, kritischen Unternehmensdaten. Denn im Falle eines

unwiederbringlichen Datenverlusts kann schnell die Existenz des gesamten

Unternehmens auf dem Spiel stehen. Die M-net Business Backup-Cloud bietet

hierfür eine flexible, zuverlässige und hoch performante Lösung.



Hohe Datensicherheit und Datenschutzkonformität



Die Sicherung von Geschäftsdaten ist für den Schutz eines Unternehmens

essenziell, dabei müssen in der Regel strenge Datenschutzvorschriften

eingehalten werden. Besonders relevant ist dies in regulierten Branchen wie dem

Finanzdienstleistungssektor, dem Gesundheitswesen oder im Rechtsbereich. Hier

bietet die M-net Backup-Cloud dank ihrer hohen Sicherheitsstandards eine

zuverlässige Lösung.



Die Backups werden regelmäßig und automatisch mit einer AES 256-Bit

Verschlüsselung georedundant in einem nach ISO 27001 zertifizierten

Rechenzentrum in Deutschland gespeichert. Das Backup in der Cloud fungiert dabei

wie ein unsichtbarer Zwilling der eigentlichen IT-Infrastruktur vor Ort. Im

Falle eines Hacker-Angriffs können dank der Backup-Cloud die kompromittierten

Systeme vom Unternehmen zügig wiederhergestellt werden.



Flexible und einfache Implementierung



Ein weiterer großer Vorteil der M-net Backup-Cloud ist die einfache

Implementierung in bestehende Backup-Lösungen. Sie ist voll kompatibel mit der

Backup Software Suite des renommierten Herstellers Veeam. Kunden, die bereits

Veeam benutzen, können so die M-net Backup-Cloud ohne Investitionen in

zusätzliche Soft- oder Hardware nutzen und steuern.



Die M-net Backup-Cloud zeichnet sich zudem durch ein transparentes und flexibles

Preismodell aus. M-net bietet eine klare, nutzungsabhängige Kostenstruktur ohne

versteckte Gebühren. Zudem punktet M-net mit regionalem Support und

Ansprechpartnern vor Ort. Sie stellen kurze Reaktionszeiten und maßgeschneiderte

Unterstützung sicher.



Die Backup-Cloud ergänzt das breite Geschäftskundenangebot von M-net. Neben

passgenauen Lösungen im Bereich der IT-Sicherheit stellt M-net Internet- und

Vernetzungslösungen mit symmetrischen Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 100

Gbit/s sowie leistungsstarke Telefonie- und Rechenzentrumsdienstleistungen

bereit.



Weitere Informationen zu den Geschäftskundenangeboten von M-net finden sich

unter: https://www.m-net.de/geschaeftskunden .



