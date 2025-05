Wie Eva von Simpli.bot dein Vertriebsteam entlastet (FOTO)

Bielefeld (ots) - Viele Unternehmen mit über 100 Leads pro Monat kennen das

Problem: Anfragen bleiben liegen, das Team ist überlastet, Termine platzen - und

Umsatz geht verloren. Hier kommt KI ins Spiel. Denn Aufgaben wie die

Kontaktaufnahme, Qualifizierung und Terminvereinbarung kann ein intelligenter

Assistent oft schnell, konsistent und effizient übernehmen. Eva von Simpli.bot

ist ein solcher KI-Vertriebsassistent, der genau hier ansetzt - und bereits bei

hunderten lokalen und mittelständischen Unternehmen messbare Ergebnisse liefert.



Herausforderungen im Vertriebsalltag





Langsame Reaktionszeiten, ineffiziente Prozesse und fehlende Konsequenz sindtypische Schwächen klassischer Vertriebsprozesse. Untersuchungen zeigen, dass 73Prozent der Anfragen noch immer unbeantwortet bleiben. Mitarbeiter verlierenwertvolle Zeit mit Routineaufgaben wie E-Mail-Versand und Nachtelefonieren,statt sich auf persönliche Verkaufsgespräche zu konzentrieren.Eine Möglichkeit, um dieser Herausforderung zu begegnen, ist der Einsatz einesdigitalen KI-Vertriebsassistenten. Gerade für das Abarbeiten von solchenRoutineaufgaben sind diese Tools hervorragend geeignet. Eva von Simpli.bot fülltdiese Lücke - und das ohne Krankheitstage, Pausen oder Frustration. Sie kannrund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr den Vertrieb unterstützen und so dessenEffizienz deutlich steigern.Simpli.bot: Mit Eva bleibt kein Lead auf der StreckeUnter der Leitung der Gründer Dennis Melson und Tim Hoppe hat das Team vonSimpli.bot mit Eva eine digitale Vertriebsmitarbeiterin geschaffen, die 365 Tageim Jahr rund um die Uhr einsatzbereit ist. Sie ersetzt ein ganzes Team fürmanuelle Aufgaben und sorgt so für maximale Effizienz und Kundenzufriedenheit.Das führt nicht nur zu höheren Abschlussraten, sondern entlastet auch dasVertriebsteam und verbessert die Mitarbeiterzufriedenheit. Wie sehr Eva denVertrieb entlasten kann, zeigen die folgenden Stärken der digitalenVertriebsassistentin.1. Schneller Erstkontakt - 24/7Zunächst ist hier ihre rasche Antwort auf Kundenanfragen zu nennen. Oft benötigtEva lediglich 20 Sekunden, um zu reagieren - dadurch kann sie die Chance füreinen Abschluss im Vergleich zu einer Antwort in sechs Minuten beinahevervierfachen. Schließlich erwarten Interessenten heutzutage eine schnelleReaktion. Studien zeigen dabei, dass eine Reaktion innerhalb der ersten fünfMinuten nach der Kundenanfrage - im Vergleich zu einer Antwort in 30 Minuten -die Wahrscheinlichkeit für einen Abschluss sogar um bis zu 2.100 Prozentsteigern kann.2. Automatische QualifizierungHinzu kommt, dass Eva automatisch eine Selektion der Anfragen vornimmt. Sie