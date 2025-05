Le plus grand événement inaugural d'Europe consacré à la technologie et aux startups s'ouvre à Berlin alors que le Continent stimule l'innovation ouverte et le leadership en matière d'IA (FOTO)

Berlin (ots) - Les ministres et les principaux acteurs de la technologie de

l'Union européenne, de l'Allemagne et des Émirats arabes unis inaugurent la

première édition de GITEX EUROPE x Ai Everything



Berlin est devenu le point névralgique de l'élan technologique en Europe et de

la coopération numérique mondiale grâce à GITEX EUROPE x Ai Everything 2025 qui

a ouvert ses portes aujourd'hui à Berlin Messe lançant ainsi le plus grand

événement inaugural en Europe, consacré à la technologie, aux startups et à

l'investissement numérique devant une foule incroyable avec les entreprises

internationales avec une ouverture sur l'Europe les plus importantes en matière

de technologies. Le Maître mot du salon apporte à un point de réflexion

important : celui de l'avenir numérique de l'Europe, déclenché par un mouvement

continental " Choose Europe " visant à ancrer la prochaine vague d'innovation,

de recherche, d'investissement, de talents et de percées " deep-tech " sur le

territoire national ; parallèlement à un nouvel élan en Allemagne représenté par

la formation d'un nouveau gouvernement et le premier ministère numérique du pays

qui prend en charge la transformation numérique, l'excellence en matière d'IA et

la politique des données.







éditions mondiales qui se déroulent désormais dans sept pays, GITEX est

l'événement technologique mettant à l'honneur des startups le plus important et

le plus coté au monde, reflétant l'engagement national plus important des

Émirats arabes unis en faveur d'une collaboration numérique mondiale.

L'expansion du salon en Europe fait écho à l'engagement commun des Émirats

arabes unis en faveur de l'innovation et des frontières scientifiques, récemment

renforcé par la conférence de l'Université d'Abu Dhabi.



La cérémonie d'inauguration a été marquée par les discours de bienvenue des

leaders européens et mondiaux, notamment Kai Wegner, maire gouvernant de Berlin

; S.E. Alia Al Mazrouei, ministre d'État des Émirats arabes unis pour

l'entrepreneuriat ; Clara Chappaz, ministre française de l'IA et du numérique ;

Thomas Jarzombek, secrétaire d'État parlementaire auprès du ministre fédéral du

numérique et de la modernisation de l'État, Allemagne ; Jan Kavalírek,

vice-ministre de l'industrie et du commerce, République tchèque ; Franziska

Giffey, maire de Berlin et sénatrice chargée des affaires économiques, de

l'énergie et des entreprises publiques ; et Trixie LohMirmand, vice-présidente

exécutive du Dubai World Trade Centre, l'organisateur mondial du GITEX.



Avec la participation de plus de 100 pays, 1 400 entreprises technologiques,





