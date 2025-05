Der nächste Warren Buffett? 4 Aktien, die Bill Ackman für 2.606.876.888 USD gekauft hat

Im Februar 2025 belief sich das verwaltete Vermögen auf 18,5 Milliarden US-Dollar, während sein eigener Wohlstand zwischen 2016 und 2025 von 2,0 auf 9,2 Milliarden US-Dollar zugelegt hat.

Quelle: https://assets.pershingsquareholdings.com/2025/03/03171547/2025-Annual-Investor-Presentation_PSH_vDF.pdf

Dabei sind seine Investmentprinzipien einfach und erinnern an Warren Buffett.

So setzt er vorrangig auf Unternehmen, die vorhersehbare freie Cashflows erwirtschaften, attraktiv bewertet sind, eine solide Bilanz besitzen, über Wettbewerbsvorteile verfügen und ein gutes Management aufweisen. Darüber hinaus bevorzugt er ähnlich wie Warren Buffett ein sehr konzentriertes Portfolio, das derzeit aus nicht mehr als elf Aktien besteht.

Darunter befindet sich auch die amerikanische Immobilienholding Howard Hughes Holdings, bei der Bill Ackman mit 46,9 Prozent die Kontrolle übernommen hat und die er nun nach dem Vorbild Berkshire Hathaway umgestalten möchte. Dabei will er das Kerngeschäft Immobilien, das stetige Einnahmen generiert, beibehalten und weiter ausbauen.

Im ersten Quartal 2025 hat der Investor folgende Aktien gekauft.

Bill Ackman setzt auf Uber Technologies

Bill Ackman überraschte zuletzt mit dem Kauf von Uber-Technologies-Aktien im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar, wodurch sie nun 18,5 Prozent des Fondsvolumens einnehmen und die größte Position bilden.

Der Investor schätzt Uber als hochqualitatives Geschäft ein, das sehr gut positioniert ist, um zukünftig weiter stark wachsen zu können. Dies begründet er mit einer steigenden Kundenzahl und deren zunehmender Uber-Angebotsnutzung. Das Unternehmen kann außerdem regional sowie mit einem Ausbau des Produktangebots weiter expandieren.

Der Fahrdienstleister hat 2023 die Profitabilität erreicht und sie 2024 auf eine Nettomarge von 22,4 Prozent gesteigert. Bill Ackman geht davon aus, dass die aktuelle Bewertung mit Kurs-Gewinn-Verhältnis 15,5 (22.05.2025) nicht das Wachstum von etwa 30 Prozent widerspiegelt.

Ubers Geschäftsmodell umfasst die Bereiche Mobilität (Fahrdienste, Carsharing, E-Bikes, Mietwagen, Taxis, ÖPNV sowie Finanz- und Werbedienste für Partner), Lieferung (Bestellung und Zustellung von Mahlzeiten, Lebensmitteln, Alkohol und Einzelhandelsprodukten, ergänzt durch die Logistiklösung „Uber Direct“) und Fracht (digitale Plattform für Transportlösungen, von KMU bis Großunternehmen).

Wettbewerbsvorteile ergeben sich aus Skaleneffekten, einer hohen Markenbekanntheit, technologischer Stärke, Plattform-Synergien und einer umfassenden Datenkompetenz.

Weitere Zukäufe

Darüber hinaus hat Bill Ackman seine Brookfield-Corp.-, Alphabet- und Hertz-Global-Positionen für 320,3 Millionen, 69,8 Millionen beziehungsweise neun Millionen US-Dollar ausgebaut.

Brookfield bildet mit 2,15 Milliarden US-Dollar die zweitgrößte Pershing-Square-Position. Das kanadische Unternehmen hat sich zum weltgrößten alternativen Vermögensverwalter mit hohen Wachstumsraten entwickelt. Bill Ackman geht davon aus, dass die Aktie im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen günstig bewertet ist.

In Alphabet sieht der Investor hingegen ein führendes KI-Unternehmen mit Margenexpansionsmöglichkeiten. So wird die Integration der künstlichen Intelligenz (KI) Gemini in die Google-Suche sehr gut angenommen, die außerdem die Werbeeinnahmen weiter erhöht. Darüber hinaus hat die Cloud-Sparte Profitabilitätsfortschritte erzielt.

Hertz Global ist für Bill Ackman eine Turnaround-Situation. Während sich der Mietwagenanbieter zunächst mit dem Kauf von 100.000 Teslas übernahm, senkt das Unternehmen nun mit einer Flottenreduktion die Kosten. Die gute Marktstellung und eine mögliche Uber-Kooperation stellen weiteres Wachstumspotenzial in Aussicht. Zudem könnte die Flotte aufgrund der neuen US-Zölle im Wert steigen, während die Aktie nur zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,54 notiert (22.05.2025).

Fazit

Bill Ackmann setzt auf gut positionierte Unternehmen mit Wachstumsmöglichkeiten. Vor allem in Uber Technologies sieht er derzeit großes Potenzial.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion