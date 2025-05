Salzgitter-Chef nur mit knapper Mehrheit entlastet - Keine Aktienrückkäufe

rabajatis schrieb 20.05.25, 10:52

Im Prinzip nichts Neues und auch en ABO-Artikel. Dennoch berichtet heute auch DER AKTIONÄR über diese Story.



Wenn man den Rüstungssektor spielen will, dann hat man mit der Aktie der Salzgitter AG eine fundamental extremst niedrig bewertete Aktie, da jeweils allein die Beteiligungen an der KHS GmbH und der Aurubis AG bereits ca. den Börsenwert ausmachen. Also hier hat man nichts von sehr hoch bewerteten Aktien wie Hensoldt oder Renk, sondern das absolute Gegenteil und insofern noch einen potentiellen Vervielfacher.



Europas Rüstungswende hängt noch an einem Hersteller aus Schweden



https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/verteidigung-europas-ruestungswende-haengt-noch-an-einem-hersteller-aus-schweden-02/100119981.html



Die Dillinger Hütte und der Stahlkonzern Salzgitter AG bereiten deshalb unter Hochdruck ein Comeback vor: Sie wollen Europas Wehrfähigkeit sichern – mit Panzerstahl „Made in Germany“. Kann die Rückkehr zu einem fast vergessenen Rüstungsmarkt gelingen? ...