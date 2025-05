SVR-Gutachten zu Arzneimittelpreisen ist wegweisend

Berlin (ots) - Zum heute veröffentlichten Gutachten des Sachverständigenrats zum

Thema "Preise innovativer Arzneimittel in einem lernenden System" sagt Jens

Martin Hoyer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes:



"Angesichts der steilen Ausgabendynamik in der Arzneimittelversorgung brauchen

wir zeitnah Maßnahmen für mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Die

AOK-Gemeinschaft begrüßt daher das aktuelle Gutachten des Sachverständigenrats

zur Arzneimittelversorgung, das kritische Punkte benennt, vor Überforderung des

GKV-Systems warnt und Lösungsansätze aufzeigt.





Im Sinne einer angemessenen Preisbildung und wirtschaftlichen

Arzneimittelversorgung stellt das Expertengremium klar, dass ab Marktzugang neue

Regelungen zur Sicherung von Wirtschaftlichkeit und Evidenz erforderlich sind.

Anstelle des vom Hersteller gewählten Preises setzt sich das Gutachten

konsequenterweise ab Markteintritt für einen angemessenen Interimspreis ein, der

rückwirkend durch den ausgehandelten Erstattungsbetrag ausgeglichen wird. Und

mit der Option, in bestimmten Fällen keinen Erstattungsbetrag für ein

Arzneimittel zu vereinbaren, plädiert es für den Ausgleich der Verhandlungsmacht

zwischen GKV und pharmazeutischen Herstellern.



Die Sachverständigen sprechen sich auch für eine verbesserte Wirtschaftlichkeit

durch wirkstoffübergreifende Ausschreibungen aus, wie sie in anderen Ländern

längst praktiziert werden. Die AOK unterstützt diese Vorschläge, mit denen die

Breite der Versorgung aufrechterhalten wird, wenngleich nicht für jedes Präparat

und zu jedem Preis.



Auch die Vorschläge des Gutachtens zur Förderung der Evidenz sind sehr zu

begrüßen. Dazu kann die empfohlene Stärkung der Dateninfrastruktur ebenso einen

Beitrag leisten wie die vollständige Einbeziehung der Arzneimittel für seltene

Erkrankungen in die Nutzenbewertung und eine konsequente Re-Evaluation

bewerteter Arzneimittel.



Neben den erst mittelfristig wirkenden Maßnahmen bedarf es auch kurzfristiger

Regelungen zur Ausgabendämpfung. Dazu unterstützen wir den Vorschlag des

Expertengremiums zur Anhebung des Herstellerabschlags, dessen Höhe

perspektivisch an die Einhaltung eines Arzneimittelbudgets für

Patentarzneimittel gekoppelt wird.



Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen insgesamt wegweisende

Vorschläge zur Weiterentwicklung und Verbesserung der Arzneimittelversorgung in

Deutschland. Die mit dem Gutachten vorliegende klare Aufforderung für eine

dynamische, bedarfsgerechte Preisbildung einerseits und die ebenso klare Absage

an eine Standortförderung auf GKV-Kosten auf der anderen Seite ist sehr zu

begrüßen. Dies sollte auch Basis der kommenden politischen Diskussionen im

Rahmen des Pharma-Dialogs sein."



