init innovation in traffic systems: Dividenden-Überraschung!

Hauptversammlung von init innovation in traffic systems SE beschließt eine Erhöhung der Dividende auf 0,80 Euro pro Aktie, insgesamt werden über 7,9 Millionen Euro ausgeschüttet.

Der Umsatz im ersten Quartal 2025 stieg um rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und das Unternehmen bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von über 300 Millionen Euro und einem EBIT von über 30 Millionen Euro.

Der Auftragsbestand von init liegt zum 31. März 2025 bei 375 Millionen Euro, was deutlich über dem Jahresumsatz liegt, und das Unternehmen sieht weiterhin solide Nachfrage und Wachstumschancen.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und Cloud-Lösungen wird als entscheidend für die Produktivitätssteigerung und die Bewältigung des Fachkräftemangels in Verkehrsunternehmen angesehen.

Init sieht großes Wachstumspotenzial in Account-based Ticketing-Systemen, wie das Projekt in Atlanta, USA, zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026, das kontaktloses Ticketing ermöglicht.

Weitere Wachstumstreiber sind der Verkauf von Software-as-a-Service (SaaS), die Auslieferung der nächsten Generation des Bordrechners COPILOTpc3 und positive Effekte aus der Akquisition von DILAX Intelcom GmbH.

Der Kurs von init innovation in traffic systems lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 39,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,13 % im Plus.

7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 39,30EUR das entspricht einem Plus von +0,38 % seit der Veröffentlichung.