TAGESVORSCHAU Termine am 23. Mai 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 23. Mai 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 CHE: Coca-Cola HBC AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: Porsche Automobil Holding SE, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung in …