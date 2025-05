Meril präsentiert erfolgreiche Ein-Jahres-Ergebnisse der LANDMARK-RCT-Studie beim renommierten EuroPCR 2025

Vapi, Indien (ots/PRNewswire) - Erste randomisierte Head-to-Head-TAVI-Studie

ihrer Art bestätigt Leistung und Sicherheit der Next-Gen-Myval-THV-Serie



Meril Life Sciences gab heute die Ein-Jahres-Ergebnisse seiner wegweisenden

LANDMARK -Studie bekannt, die während der renommierten Late-Breaking-Session

beim EuroPCR 2025 - einem der weltweit führenden Kardiologie-Kongresse in Paris,

Frankreich - vorgestellt wurden. Die LANDMARK -Studie ist die erste

randomisierte Nicht-Unterlegenheitsstudie, in der die ballonexpandierbare

Myval-THV-Serie mit anderen modernen ballonexpandierbaren Sapien-THV-Serien

sowie der selbstexpandierbaren Evolut-THV-Serie bei Patienten mit

symptomatischer schwerer Aortenklappenstenose verglichen wurde.





Die Myval-THV-Serie zeigte im Hinblick auf den klinischen Wirksamkeitsendpunkt

nach einem Jahr eine Nicht-Unterlegenheit gegenüber zeitgemäßen THVs (Myval THV

Serie: 13 % vs. Zeitgemäße THV: 13,1 %, Differenz: -0,1 %, einseitiges 95 %-KI:

3,9 %, P<0,0001 für Nicht-Unterlegenheit).



Auch im kombinierten Endpunkt aus klinischer Wirksamkeit und Lebensqualität

(QoL) waren die Ergebnisse vergleichbar (Myval THV Serie: 19,5 % vs. Zeitgemäße

THVs: 22,7 %, Differenz: -3,2 %, 95 %-KI: -9,2 bis 2,9, P=0,33). Hämodynamische

Parameter wie effektive Aortenklappenöffnungsfläche (AÖF), mittlerer

Druckgradient (PG) und Auftreten einer mäßigen oder stärkeren

Aortenklappeninsuffizienz blieben in allen Behandlungsarmen stabil und

vergleichbar.



Die Überlebensraten waren nahezu identisch (Myval THV Serie: 92,8 % vs.

Zeitgemäße THVs: 92,9 %), ebenso die Verbesserungen in der Lebensqualität - was

die Sicherheit und Haltbarkeit der Myval-THV-Serie im klinischen Alltag

unterstreicht.



Professor Patrick Serruys, Vorsitzender und Studienleiter der LANDMARK -Studie,

sagte: "Diese Studie markiert den Beginn einer neuen Ära in der vergleichenden

Herzklappenforschung. Das sorgfältige Design und die Einhaltung der

VARC-3-Standards, einschließlich QoL-Endpunkten, machen sie zu einer

wegweisenden Studie. Die Ergebnisse der LANDMARK -Studie stellen einen

bedeutenden Fortschritt für die globale Gemeinschaft der strukturellen

Herzerkrankungen dar - und vor allem für die Patienten, die eine TAVI erhalten.

Die Daten bestätigen nicht nur die Sicherheit und Wirksamkeit der

Myval-THV-Serie, sondern zeigen auch deren Anpassungsfähigkeit an komplexe

Anatomien. Genau diese Vielseitigkeit benötigen Kliniker, um präzise Versorgung

für ein breites Patientenspektrum bereitzustellen."



Professor Andreas Baumbach, globaler Hauptprüfarzt , ergänzte: "Die LANDMARK

-Studie stellt einen bedeutenden Fortschritt in der TAVI-Forschung dar. Zum

ersten Mal haben wir Myval sowohl mit ballonexpandierbaren als auch mit

selbstexpandierenden Systemen in einem streng randomisierten Setting verglichen.

Die Ein-Jahres-Ergebnisse zeigen, dass die neue Generation der Myval-THV-Serie

weltweit führende Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards erfüllt."



Herr Sanjeev Bhatt , Senior Vice President - Corporate Strategy bei Meril ,

sagte: "Die LANDMARK -Studie stellt einen bedeutenden Meilenstein dar - nicht

nur für Meril, sondern für die weltweite TAVI-Community. Die überzeugenden

Ein-Jahres-Ergebnisse bestätigen die Myval-THV-Serie als Lösung der nächsten

Generation, die über verschiedene Regionen hinweg konsistente Sicherheit,

klinische Wirksamkeit und eine verbesserte Lebensqualität bietet. Als einzige

Head-to-Head-Studie ihrer Art, die sowohl ballonexpandierbare als auch

selbstexpandierende Klappen umfasst, unterstreicht sie die Vielseitigkeit und

praxisrelevante Bedeutung der Myval-THV-Serie für unterschiedliche

Patientenanatomien und Gesundheitssysteme. Bei Meril sind wir stolz darauf,

durch innovative, evidenzbasierte Technologien die Patientenversorgung neu zu

gestalten und den Zugang zu fortschrittlichen strukturellen Herztherapien

weltweit zu erweitern."



Die Studie ist darauf ausgelegt, die Patienten über einen Zeitraum von 10 Jahren

zu begleiten, um langfristige Erkenntnisse zu klinischen und

echokardiografischen Ergebnissen zu gewinnen - mit besonderem Fokus auf die

Haltbarkeit der Klappe und deren nachhaltige Leistung.



Über die LANDMARK- STUDIE:



Die LANDMARK -Studie ist die erste randomisierte Nicht-Unterlegenheitsstudie,

die die ballonexpandierbare Myval-THV-Serie mit anderen modernen

ballonexpandierbaren Sapien-THV-Serien sowie der selbstexpandierenden

Evolut-THV-Serie bei Patienten mit symptomatischer, schwerer

Aortenklappenstenose vergleicht. Die LANDMARK -Studie wurde als prospektive,

randomisierte, multizentrische, offene Nicht-Unterlegenheitsstudie durchgeführt

und umfasste 768 Patienten, die sich einer

Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) zur Behandlung der

Aortenklappenstenose unterzogen. Der erste Patient wurde am 6 Januar 2021

eingeschlossen, der letzte am 5 Dezember 2023. Insgesamt nahmen 768 Patienten

aus 31 Studienzentren in 16 Ländern teil (darunter Brasilien, Neuseeland und

mehrere europäische Länder). Die primären kombinierten Endpunkte nach 30 Tagen,

welche die Sicherheits- und Wirksamkeitsergebnisse der LANDMARK -Studie

hervorheben, wurden erfolgreich in The Lancet und EuroIntervention

veröffentlicht - zwei der angesehensten peer-reviewed medizinischen

Fachzeitschriften weltweit.



Über Meril Life Sciences:



Meril ist ein globales Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Indien, das sich

der Weiterentwicklung des Gesundheitswesens durch Innovation verschrieben hat.

Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung liefert Meril modernste

Medizintechniklösungen in mehr als 135 Ländern und verfügt über eine starke

Präsenz durch Tochtergesellschaften in den USA, Brasilien, Europa, Asien, Afrika

und Australien. Durch Partnerschaften, Präzisionstechnologie und die Einhaltung

internationaler trägt Meril dazu bei, die Zukunft des Gesundheitswesens neu zu

gestalten



