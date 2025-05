Gemischte Börsen: DAX schwächelt, US-Indizes leicht im Plus

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,29% und steht aktuell bei 24.003,28 Punkten. Im Gegensatz dazu müssen die anderen deutschen Indizes Verluste hinnehmen: Der MDAX fällt um 0,59% auf 30.084,62 Punkte, der SDAX verliert 0,94% und notiert bei 16.416,29 Punkten, und der TecDAX gibt um 0,35% nach und steht bei 3.850,02 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-amerikanischen Indizes eine leicht positive Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average verzeichnet einen minimalen Anstieg von 0,06% und erreicht 41.897,38 Punkte. Der S&P 500 steigt um 0,07% und notiert bei 5.852,05 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein gemischtes Bild an den internationalen Börsen, wobei die deutschen Indizes überwiegend Verluste hinnehmen müssen, während die US-amerikanischen Indizes leichte Gewinne verzeichnen.Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 2.85% an, gefolgt von Bayer mit 2.47% und Commerzbank, die um 0.91% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Heidelberg Materials einen Rückgang von -2.44%, während Merck um -2.93% fiel.Porsche AG war der größte Verlierer im DAX mit einem Minus von -4.24%.Im MDAX sticht HENSOLDT mit einem Plus von 1.33% hervor, gefolgt von K+S mit 0.94% und Scout24, das um 0.60% zulegte.Delivery Hero fiel um -4.03%, während CTS Eventim mit -6.39% und freenet mit einem dramatischen Rückgang von -15.86% die größten Verluste erlitten.Im SDAX konnte Secunet Security Networks mit 1.56% die Spitzenposition einnehmen, gefolgt von Springer Nature mit 1.47% und ProSiebenSat.1 Media, das um 1.36% zulegte.Suedzucker fiel um -4.07%, während SMA Solar Technology mit -4.55% und HORNBACH Holding mit -5.84% ebenfalls erhebliche Verluste verzeichneten.Im TecDAX war HENSOLDT erneut stark mit 1.33%, gefolgt von Draegerwerk mit 1.07% und Infineon Technologies, das um 0.10% zulegte.Sartorius Vz. fiel um -2.41%, während SILTRONIC AG mit -3.54% und freenet mit -15.86% die größten Rückgänge erlitten.Im Dow Jones konnte Nike (B) mit 1.20% zulegen, gefolgt von Goldman Sachs Group mit 0.95% und Salesforce, das um 0.94% stieg.Coca-Cola fiel um -1.10%, während The Home Depot mit -1.11% und Unitedhealth Group mit -1.17% ebenfalls Verluste verzeichneten.Im S&P 500 sticht Seagate Technology Holdings mit einem Anstieg von 4.94% hervor, gefolgt von Palantir mit 4.60% und Coinbase, das um 3.48% zulegte.Humana fiel um -5.08%, während Williams-Sonoma mit -5.14% und First Solar mit -5.21% die größten Rückgänge erlitten.