Gewinnmitnahmen belasten

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally haben Europas Aktienmärkte am Donnerstag belastet. Von den moderat freundlichen US-Börsen kam kein Schwung. Die Sorgen um das steigende Staatsdefizit der Vereinigten Staaten halten an.

Am Donnerstag passierte das von US-Präsident Donald Trump vorangetriebene Steuer- und Ausgabengesetz mit knapper Mehrheit das Repräsentantenhaus. Geplant ist unter anderem, Steuererleichterungen aus Trumps erster Amtszeit dauerhaft zu verlängern. Gegenfinanziert werden soll das etwa durch Einschnitte bei Sozialleistungen - was bei den Demokraten auf scharfen Widerstand stößt. Als nächstes steht die Abstimmung im ebenfalls von Trumps Republikanern dominierten Senat an. Sollte dieser das Gesetz verabschieden, muss es noch von Trump unterzeichnet werden.

Laut der Bank UBS dürften die US-Steuerpläne die Staatsverschuldung des Landes im nächsten Jahrzehnt um einige Billionen Dollar erhöhen. "Dies dürfte zu einem Anstieg des Angebots an Staatsanleihen führen und den Anleihemarkt unter Druck setzen", schrieben die Experten.

Unter dem aktuell hohen Zinsniveau litten unter anderem die Anbieter Alternativer Energien. Diese sind zu einem großen Teil auf Fremdkapital angewiesen, um ihre Projekte zu finanzieren. Als erschwerend kam hinzu, dass die Republikaner im US-Repräsentantenhaus eine neue Version des Steuer- und Ausgabengesetzes veröffentlicht hatten, die das Ende der Steueranreize für die Erzeugung von "sauberem" Strom beschleunigt. Vestas Wind Systems verloren in Kopenhagen mehr als 6 Prozent.

Für die Anteilscheine von Easyjet als einen der größten "Footsie"-Verlierer ging es um 2,6 Prozent nach unten. Der britische Billigflieger war im Winter trotz höherer Einnahmen tiefer in die roten Zahlen geflogen.

Johnson Matthey sprangen um gut 30 Prozent in die Höhe. Der US-Mischkonzern Honeywell will das Katalysatorgeschäft des Chemieunternehmens übernehmen./gl/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 198 auf Tradegate (22. Mai 2025, 18:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um -3,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,98 %. Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 13,82 Mrd.. Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0737. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 147,86DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 107,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 195,00DKK was eine Bandbreite von +676,21 %/+1.314,58 % bedeutet.