Streit um Umgang mit Northvolt-Akten

KIEL (dpa-AFX) - Die finanziellen Folgen der Insolvenz des schwedischen Batterieherstellers Northvolt erhitzen in Schleswig-Holstein die politischen Gemüter. Opposition und Regierung streiten über die Veröffentlichung von Akten zur Förderung einer von dem Unternehmen geplanten Batteriefabrik bei Heide. In einer gemeinsamen Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses bemängelte die Opposition zahlreiche Schwärzungen in den veröffentlichten Akten. Einig sind sich beide Seiten nur darin, dass das Gutachten des Beratungsunternehmens PwC veröffentlicht werden sollte.

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) versicherte, dass alle Beteiligten, die in die Entscheidungsfindung über die Wandelanleihe für Northvolt und die direkte Förderung eingebunden waren, "die zur damaligen Zeit vorliegenden Unterlagen und Informationen gewissenhaft und kritisch überprüft haben". Er räumte jedoch ein, dass sämtliche Vorgänge im Lichte des damaligen Informationsstandes betrachtet werden müssten.