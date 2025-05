ATX verliert leicht

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im Minus, aber klar über dem Tagestief aus dem Handel verabschiedet. Der österreichische Leitindex ATX schloss mit einem Rückgang von 0,39 Prozent auf 4.404,63 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen abwärts. An der Wall Street etablierte sich im Verlauf eine freundliche Tendenz nach den starken Vortagesrückgängen, und dies hellte auch die Anlegerstimmung in Europa im Späthandel etwas auf.

Am Wiener Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen CA Immo , Porr , Strabag und SBO ins Blickfeld der Akteure. Zudem wurde bekannt, dass die Pierer Mobility-Tochter KTM eine Finanzierungszusage von Bajaj erhalten hat.