Der Herrscher von Sharjah unterzeichnet einen 6-Millionen-Dollar-Vertrag zur Digitalisierung des UNESCO global archive

Herausgegeben vom Sharjah Government Media Bureau

PARIS, 22. Mai 2025 /PRNewswire/ -- His Highness Sheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Sharjah, war Zeuge der Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Digitalisierung des globalen Archivs der UNESCO mit einem Zuschuss von 6 Millionen Dollar von der Sharjah Book Authority. Die Unterzeichnung fand am Mittwochmorgen im UNESCO-Hauptquartier in Paris im Beisein seiner Frau, Her Highness Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, Vorsitzende des Obersten Rates für Familienangelegenheiten, und Audrey Azoulay, Generaldirektorin der UNESCO, statt.

Abkommen offiziell unterschrieben