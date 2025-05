Mehr Realismus beim Wasserstoff-Hochlauf - Westfalen-Vorstandsvorsitzender Dr. Thomas Perkmann beim Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel in Saarbrücken (FOTO)

Münster/Saarbrücken (ots) - Beim Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel in Saarbrücken

hat sich Dr. Thomas Perkmann, Vorstandsvorsitzender der Westfalen-Gruppe, für

pragmatische Lösungen beim Aufbau eines funktionierenden Wasserstoffmarkts

ausgesprochen. "Unsere Projekte scheitern nicht an der Technologie, sondern an

regulatorischen Vorgaben", so Perkmann im Rahmen der Veranstaltung.



Gemeinsam mit Franz Helm, Geschäftsführer der VERBUND Green Hydrogen GmbH,

diskutierte Perkmann die aktuellen Herausforderungen und Perspektiven. Beide

Unternehmen arbeiten bereits im Bereich Wasserstoff zusammen: So wird VERBUND ab

kommendem Jahr grünen Wasserstoff an Westfalen liefern - zur Versorgung

insbesondere mittelständischer Unternehmen in Österreich und Süddeutschland.





