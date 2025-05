OnRe, unterstützt von Ethena, Solana Ventures und RockawayX, bringt ein strukturiertes Renditeprodukt auf den Markt, das Stabilität in der realen Welt und On-Chain-Upside kombiniert

Durch seine Partnerschaft mit Ethena ermöglicht OnRe seinen Nutzern, sUSDe in einen Rückversicherungspool auf Solana einzuzahlen. Die eingezahlten sUSDe fließen in ein ausgewogenes Rückversicherungsportfolio, das von den Underwriting- und Versicherungsmathematikern von OnRe sorgfältig gezeichnet und dann auf verschiedene Versicherungssparten verteilt wird, um unkorrelierte Renditen zu erzielen. Dies ermöglicht es den On-Chain-Kapitalmärkten, diese reale Anlageklasse als liquide Sicherheiten im gesamten Ökosystem zu nutzen.

LONDON, 22. Mai 2025 /PRNewswire/ -- OnRe, das führende regulierte On-Chain-Rückversicherungsunternehmen, führt heute seinen ONe-Token ein. ONe ist ein akkumulierendes Token für LPs, das derzeit prognostizierte Renditen von bis zu 40,35 % bietet, die sich aus Rückversicherungsleistung, Sicherheitenrendite und Token-Anreizen zusammensetzen. OnRe erschließt bisher unzugängliche Renditen aus dem globalen Rückversicherungsmarkt mit einem Volumen von 750 Mrd. US-Dollar und kombiniert diese mit den einzigartigen Rendite-Eigenschaften des Marktes für digitale Vermögenswerte, was zu einem stabilen und skalierbaren Produkt führt.

„OnRe bietet den perfekten realen Anwendungsfall für sUSDe, der es ermöglicht, über 6 Mrd. US-Dollar an stabilem Kapital in einem der am meisten etablierten Finanzsysteme der Welt einzusetzen und damit zusätzliche, bedeutende Renditen zu erzielen. Diese Partnerschaft schafft die Voraussetzungen für eine neue Ära der Kapitaleffizienz, indem sie Einlagen in produktive, renditebringende Vermögenswerte umwandelt und einen Markt öffnet, der für die meisten Anleger lange Zeit unerreichbar war." – Guy Young, Gründer von Ethena Labs.

Das strukturierte, Blockchain-native Produkt von OnRe eröffnet Möglichkeiten, die im traditionellen Finanzwesen nicht möglich sind. Dazu gehören die Upside-Partizipation durch On-Chain-Finanzierungssätze und die Integration mit anderen DeFi-Protokollen zur Verbesserung der Kapitaleffizienz.

In Baisse-Märkten liefert OnRe konsistente, stabile Renditen durch Rückversicherungsexponierung, unabhängig von Krypto- und Aktienmarktabschwüngen. Unter günstigen Bedingungen bieten die erhöhten On-Chain-Finanzierungsraten und die Token-Anreize von sUSDe und dem $ONRE-Protokoll-Token ein bedeutendes Upside-Potenzial.

ONe ist direkt an ein reguliertes, Einnahmen generierendes Geschäft gebunden und unterscheidet sich damit von DeFi-Token, die auf Emissionen oder abstrakten Governance-Mandaten beruhen. Sein Wert ist an den TVL gekoppelt, wird durch reales Underwriting gestützt und ist auf das langfristige Wachstum der Plattform ausgerichtet. Die Ertragsdynamik des Projekts ist ansprechend, da mit 10 Mio. US-Dollar an TVL die gleichen Erträge erzielt werden können wie mit einem Geldmarktfonds mit 500 Mio. US-Dollar.