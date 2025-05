Bulat Utemuratov Foundation spendet 500 Wohnungen für bedürftige Familien in Astana

Die neuen Komfortwohnungen befinden sich in modernen Wohnanlagen in Astana. Die Gebäude sind mit Aufzügen, Gesichtserkennungssystemen, Tiefgaragen und großzügigen Innenhöfen ausgestattet und bieten den Bewohnern ein sicheres und komfortables Wohnumfeld.

ASTANA, Kasachstan, 22. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Die Bulat Utemuratov Foundation (die „Stiftung") hat dem Akimat (Rathaus) von Astana 500 Wohnungen zur Unterstützung von Einwohnern gespendet, die eine Wohnung benötigen. Die Spende im Wert von 10,5 Milliarden Tenge wurde im Rahmen des laufenden Wohltätigkeitsprojekts der Stiftung Balamaken geleistet, das bedürftigen Bevölkerungsgruppen in ganz Kasachstan Wohnraum zur Verfügung stellt.

Zu den Empfängern der neuen Wohnungen gehören Lehrer, Ärzte, Notdienstmitarbeiter und andere Beschäftigte des öffentlichen Sektors.

Ainur Karbozova, Geschäftsführerin der Bulat Utemuratov Foundation, kommentierte die Initiative mit den Worten: „Wir sind bestrebt, denjenigen, die es am meisten brauchen, langfristige und konkrete Unterstützung zukommen zu lassen. Wohnen ist ein Grundbedürfnis, und mit Balamaken wollen wir Familien helfen, ihr Leben zu verbessern und in eine stabilere Zukunft zu blicken."

Zu den Empfängern der neuen Wohnungen gehört der Feuerwehrmann Yerlan Shaikhymov, der seine Gedanken mitteilte: „Diese Wohnung ist enorm wichtig für uns. Ich bin Vater von fünf Kindern, und das ist eine enorme Unterstützung für unsere Familie. Jetzt können wir beruhigt und voller Vertrauen in die Zukunft leben. Wir sind sehr dankbar für diese Gelegenheit."

Das 2019 gestartete Balamaken-Projekt hat bisher rund 1.000 Familien - darunter Menschen mit Behinderungen, kinderreiche Familien und Opfer von Naturkatastrophen - in den Regionen Aktobe, Akmola, Kyzylorda und Turkistan dauerhafte Unterkünfte ermöglicht.

Die Bulat Utemuratov Foundation, gegründet 2014, widmet sich wohltätigen Programmen in den Bereichen Inklusion, Bildung, Gesundheit, Sport und Umweltschutz. Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat dieFoundation mehr als 98,4 Milliarden Tenge in wohltätige Projekte in ganz Kasachstan investiert.

