G42 und Mistral AI schließen sich zusammen, um KI-Plattformen und -Infrastrukturen der nächsten Generation aufzubauen

Die am Rande der Veranstaltung Choose France angekündigte Partnerschaft ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Frankreich beim Aufbau offener, sicherer und interoperabler KI-Lösungen und -Infrastrukturen für die Welt.

Mistral AI wird außerdem Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit MBZUAI im Bereich der Spitzenforschung und -entwicklung für bahnbrechende Grundlagenmodelle in verschiedenen Branchen prüfen.

PARIS, 22. Mai 2025 /PRNewswire/ -- In einem bedeutenden Moment für die globale KI haben G42, der in Abu Dhabi ansässige globale Technologiekonzern, und Mistral AI, das führende KI-Unternehmen mit Hauptsitz in Paris, heute eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung von KI-Plattformen und -Infrastrukturen der nächsten Generation bekannt gegeben.

Die Ankündigung, die am Rande der Veranstaltung Choose France erfolgte, steht im Einklang mit den umfassenderen Kooperationsvereinbarungen im Bereich KI, die im Februar 2025 vom Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron unterstützt wurden, und unterstreicht die wachsende Dynamik zwischen den beiden Nationen bei der Gestaltung einer Zukunft, in der künstliche Intelligenz offen und für alle zugänglich ist. Diese Allianz, die auf langjährigen wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen basiert, die die Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Frankreich seit fast einem halben Jahrhundert prägen, läutet ein neues Kapitel in der regionenübergreifenden Zusammenarbeit im Bereich KI ein. Die Zusammenarbeit wird die operative Größe und die KI-Kompetenzen von G42 über seine verschiedenen operativen Unternehmen, darunter Core42 im Bereich KI-Infrastruktur und Inception im Bereich KI-Plattformen und -Lösungsentwicklung, mit der Spitzenforschung, den Lösungen und Produkten von Mistral AI im Bereich offener Sprachmodelle mit unbegrenzter Wortanzahl zusammenführen.

„Diese Partnerschaft ist ein Beispiel für ein neues Modell der KI-Entwicklung: ein Modell, das Souveränität mit Interoperabilität und Ambitionen mit Verantwortlichkeit in Einklang bringt", sagte Peng Xiao, Konzernleiter von G42. „Gemeinsam mit Mistral AI entwickeln wir nicht nur Technologie, sondern legen auch den Grundstein für eine digital vernetzte Zukunft, in der Vertrauen und Transparenz unverzichtbar sind."