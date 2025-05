D-Wave explodiert D-Wave Kursfeuerwerk: Aktie schießt nach Advantage2-Ankündigung auf Rekordhoch Die Aktie von D-Wave Quantum lässt Anlegerherzen höher schlagen: Nach der Ankündigung, den neuen Quantencomputer „Advantage2“ einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, setzt das Papier zu einer eindrucksvollen Rally an. Mit Kursgewinnen von 24 Prozent am heutigen Handelstag und einem Plus von fast 200 Prozent im vergangenen Monat steht D-Wave im Fokus der Börse – ist das erst der Anfang für den Quantencomputer-Pionier?