Dstny ernennt Yann Le Helloco zum Chief Product & Technology Officer, um Innovationen im Bereich der Kommunikationstechnologie für hybrides Arbeiten voranzutreiben

Brüssel (ots/PRNewswire) - Die Dstny Group, der führende europäische Anbieter

von Geschäftskommunikationslösungen, gibt die Ernennung von Yann Le Helloco zum

Chief Product & Technology Officer (CPTO) mit sofortiger Wirkung bekannt. Yann

Le Helloco bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen

Telekommunikation, Forschung und Entwicklung sowie Produktinnovation mit, um die

Strategie für die Kommunikationstechnologien für hybrides Arbeiten von Dstny

voranzutreiben.



Als CPTO wird Yann Le Helloco die funktionsübergreifenden Teams von Dstny in den

Bereichen Produktmanagement, Technik, Architektur, Bereitstellung und Betrieb

leiten, um Innovationen zu beschleunigen und eine skalierbare Produkt-Roadmap zu

gewährleisten. Von Frankreich aus wird er direkt an CEO Daan De Wever berichten

und maßgeblich an der Umsetzung der One Dstny-Strategie des Unternehmens

beteiligt sein.





