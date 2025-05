Bürgermeister Tschentscher besucht Großbaustelle im Innovationspark Bergedorf (FOTO)

Hamburg (ots) - Zum Start des Hochbaus für den neuen Standort des

Körber-Geschäftsfelds Technologies hat der Erste Bürgermeister der Freien und

Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher, die Baustelle im künftigen

Innovationspark Bergedorf besucht. Die Fertigstellung des Körber-Neubaus Hamburg

ist bereits für Ende 2026 geplant.



Mit einem Besuch von Hamburgs Erstem Bürgermeister Tschentscher auf der

Großbaustelle im Innovationspark Bergedorf läutete Körber am Donnerstag den

Beginn der Hochbauarbeiten für den "Körber-Neubau Hamburg" ein. Tschentscher

machte sich ebenso wie Bergedorfs Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann

und rund 70 geladene Gäste vor Ort ein Bild von dem künftigen Hauptstandort des

Körber-Geschäftsfelds Technologies im Osten der Hansestadt.





Stephan Seifert , CEO und Vorstandsvorsitzender von Körber, sagte: "Mit weitüber 200 Millionen Euro ist der Körber-Neubau Hamburg die größteEinzelinvestition in der Geschichte Körbers. Wir bekennen uns damit ganz klarzum Wirtschaftsstandort Deutschland, zu Hamburg und zu unserem UrsprungBergedorf, denn hier liegen die Wurzeln des Unternehmens, das Kurt A. Körber1946 gegründet hat." Seifert bedankte sich bei Bürgermeister Tschentscher, demLeiter der Senatskanzlei Staatsrat Jan Pörksen und BezirksamtsleiterinSchmidt-Hoffmann: "Ohne Ihr Engagement und Ihre Unterstützung wäre der Neubau andiesem für Körber wichtigen Ort nicht möglich."Der Körber-Neubau Hamburg führt die bisherigen Standorte der Körber TechnologiesGmbH an der Kurt A. Körber Chaussee und am Weidenbaumsweg in Hamburg-Bergedorfsowie in Schwarzenbek in Schleswig-Holstein zum Hauptsitz des Geschäftsfeldszusammen. Der moderne und nachhaltige Komplex entsteht knapp zwei KilometerLuftlinie entfernt vom bisherigen Standort in Bergedorf und umfasst knapp 50.000Quadratmeter Gebäudefläche, in der Verwaltung, Entwicklung, Produktion undLogistik nach neuesten Standards untergebracht werden. Mit dem Neubau vereintKörber moderne Arbeitswelten, digitale Prozesse und nachhaltiges Bauen an einemOrt."Wir schaffen hier nicht nur Platz für modernes Arbeiten, sondern setzen auchein starkes Zeichen für Innovationskraft, Nachhaltigkeit und zukunftsweisendeProduktions- und Entwicklungsprozesse", sagte Arungalai Anbarasu , imKonzernvorstand verantwortlich für das Geschäftsfeld Technologies. Sie dankteinsbesondere dem Projektteam für die engagierte Arbeit der vergangenen Monateund freut sich bereits jetzt auf die Fertigstellung Ende 2026: "Der Neubau führtdas Körber-Geschäftsfeld Technologies in die Zukunft und ist Grundlage für dannhoffentlich weitere 80 Jahre erfolgreiche Innovationen Made in Germany", so