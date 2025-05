Onco-Innovations gibt Ernennung von Professor Steven Jones zum Senior Scientific Advisor bekannt und stärkt damit seine technische Kompetenz im Bereich der KI-gestützten Präzisionsonkologie

Professor Jones ist derzeit Co-Direktor des Genome Sciences Centre in Vancouver und Leiter der Bioinformatik sowie Distinguished Scientist am BC Cancer Research Institute. Er ist international als einer der meistzitierten Forscher auf seinem Gebiet anerkannt und hat bahnbrechende Beiträge zur Genomik und Krebsforschung geleistet. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen zählen die Mitgliedschaft in der Royal Society of Canada und der Canadian Academy of Health Sciences sowie mehrere Preise für seine Führungsrolle in der Genomik und Präzisionsonkologie. Er wird von Clarivate Analytics regelmäßig als einer der weltweit meistzitierten Forscher genannt.[i]

Als weltweit renommierter Experte für Genomik, Bioinformatik und Krebsforschung bringt Professor Jones seine jahrzehntelange Erfahrung in der Präzisionsonkologie bei Onco-Innovations ein. Ein wesentlicher Teil seines umfangreichen Forschungsprogramms befasst sich mit der Entwicklung präziserer Krebsbehandlungen durch die Nutzung des spezifischen genetischen Profils der Krebserkrankung eines Patienten. In seiner neuen Funktion wird er die wissenschaftliche Leitung der Onkologie-Genomik- und KI-Initiativen des Unternehmens übernehmen und dabei hauptsächlich mit der Tochtergesellschaft Inka Health zusammenarbeiten. Inka Health hat SynoGraph, die KI-gestützte Vorzeige-Onkologie-Plattform von Onco-Innovations, entwickelt und Professor Jones wird die wissenschaftliche Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten. Darüber hinaus wird er die Forschungsstrategie mitentwickeln, strategische Partnerschaften pflegen und das Unternehmen in wissenschaftlichen und medizinischen Kreisen vertreten.

Zu den Aufgaben von Professor Jones gehören die wissenschaftliche Leitung der KI-gestützten Lösungen von Onco, die Förderung der Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Industriepartnern sowie die Mitwirkung an wichtigen Publikationen und Konferenzen. Darüber hinaus wird er sich aktiv um die Beschaffung von Finanzmitteln und die Öffentlichkeitsarbeit kümmern und dabei helfen, Investoren und anderen Interessengruppen den wissenschaftlichen Wert und die Bedeutung der Technologien von Onco-Innovations zu vermitteln.